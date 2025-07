Ricky Maravilla y su amistad con Menem: “Esa fiesta con María Julia sí existió, yo estuve ahí”

“Menem siempre me llamaba. Me decía ‘Ricky, quiero que estés en cada fiesta mía, porque vos los hacés bailar aunque no les guste tu ritmo’”. Así recuerda Ricky Maravilla, a los 79 años, su cercanía con Carlos Menem, un vínculo que nació en los años dorados del poder y el espectáculo de los ‘90. El músico salteño, ícono de la movida tropical, fue figura habitual en fiestas privadas, cenas de gala y actos oficiales del expresidente riojano.

Más de 25 años después, Ricky vuelve al centro de la escena gracias a la serie "Menem", la producción de Amazon Prime Video estrenada el 9 de julio. Allí aparece en el tercer capítulo, interpretándose a sí mismo: canta su tema "Qué tendrá ese petiso" en la celebración de la privatización de ENTEL, junto a una sensual María Julia Alsogaray (personificada por Mónica Antonópulos) y empresarios europeos. “Esa fiesta sí existió -afirma Ricky-. Estaban María Julia y representantes que venían del exterior. Yo actué en ese evento y me presentaban como parte de la postal oficial. Es real lo que se ve en la serie”.

Ricky Maravilla es, de hecho, el único personaje real que se interpreta a sí mismo en la ficción protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Leticia Siciliani. Y aunque aún no vio los episodios finales, asegura que lo atrapó la narrativa y celebra que se haya mostrado “tal como fueron” muchas de las escenas de aquellos años.

Pero lo de ENTEL fue apenas una postal. Ricky viajó en varias ocasiones a Anillaco, la residencia del expresidente, y participó de celebraciones íntimas. En uno de los cumpleaños de Menem, ya en su etapa junto a Cecilia Bolocco, cantó la Marcha Peronista acompañado por El Tula al bombo, en una escena que define bien la mezcla de folclore político, farándula y poder que marcó a fuego los ‘90.

El inicio de esta amistad se remonta al furor de “Qué tendrá ese petiso”, que lo llevó a escenarios inesperados. “Fue tanto el éxito que me contrataron para tocar en Punta del Este, en un show para gente que no consumía música tropical. Cuando conquisté ese público, empezaron a sonar los teléfonos: Mirtha Legrand, Susana Giménez, Marcelo Tinelli, fiestas de alta sociedad. Y ahí fue cuando me llamó Menem”, recuerda Ricky con humor y algo de nostalgia.

El cantante salteño, con su inconfundible estilo y carisma, no solo dejó una marca en la música popular, sino también en los pasillos del poder. Hoy, su figura vuelve a cobrar fuerza gracias a una serie que busca retratar a un personaje polémico, y a un testigo privilegiado de aquellos tiempos que no necesita doble ni actor: él mismo.