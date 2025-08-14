"Aires de Blues", el proyecto del músico salteño Fran Molins para bandas alternativas

"Vamos incursionando en distintos géneros: blues, rock, funk, reggae, folclore y tango", dice Fran Molins a El Tribuno. El saxofonista salteño confirma con palabras lo que incursiona desde que comenzó a tocar su instrumento.Influenciado por La Renga, el músico arrancó por el género de su banda favorita y 16 años después se expandió. A la par creó "Aires de Blues", un proyecto musical destinado a bandas alternativas y de su mano hoy llega Nonpalidece, el domingo tiene un espectáculo con La San Pugliese y a fin de mes trae a Ricardo Tapia (líder de La Mississippi).

"A medida que me fui metiendo en el instrumento comencé a prestar atención y a conocer más, por ejemplo sobre el blues y sus derivados. Al estudiar y perfeccionarme, tuve la posibilidad de comenzar a tocar con colegas del sector under y hacer contactos desde Córdoba. Así fue como hice la primera fecha, triple, de Aires de Blues en El Teatrino. Eso fue en 2017".

Fran Molins toca el saxo desde hace 16 años y se abre paso a diversos géneros. Gentileza Carlos Fiengo Pericon

"Al primer ciclo lo hice estando en Córdoba. Desde allá lo armé el 6, 7 y 8 de agosto con Perro Ciego, César Valdomir, mi banda cordobesa que era Dale Mecha Project, Los Bigotones, etc".

Fran cuenta que este proyecto se creó "con la idea de generar un espacio para bandas más chicas o que no son de renombre.Después pude hacerlo con bandas mas grandes. Tener este espacio me llevó a tener relaciones con músicos".

Del under a las grandes bandas

"Ese primer festival me permitió soñar y hacer otros más masivos con presencia de músicos de renombre como La Mississippi, Memphis la Blusera, Déborah Dixon, una orquesta de vientos que armamos, Perro Suizo y Vudú de Rosario y ahí fue donde empiezo a querer enfocarme en las producciones y continuar con esto de generar espacios".

Entre otras bandas tuvo la posibilidad de traer a Dancing Mood y en varias oportunidades al proyecto de Hugo Lobo (trompetista y líder fundador de esa banda). Ahora es el turno de Nonpalidece, que aterriza en medio de su "gira Celebración" y el show será en La Rosa disco (avenida Paraguay 2203). La Yugular, Fran Molins rock and blues y GenaDub Dj Set, serán los artistas invitados.

Con Aires de Blues y Fran Molins, en agosto llega Nonpalidece, Ricardo Tapia y La San Pugliese: Gentileza Foto Hache

El músico tendrá pocas horas para reponerse porque el domingo, junto a Gogui Barbosa, tendrá una fecha de tango con La San Pugliese en La Ventana Multiespacio (Gorriti 80), a partir de las 20.

Luego, a fin de mes, el viernes 29 de agosto, en el Café del Tiempo (Balcarce 901) actuarán Ricardo Tapia y Yamil Jacobo.

El proyecto de girar por el mundo

Fran Molins es salteño, estudió en Córdoba y también vivió en España. Próximamente desea volver al viejo continente para tocar con su banda.

"Hace poco me tocó hacer una gira por Bolivia y estuvo increíble. También me gustaría organizar una por España. Deseo llegar a nuevos oídos, nuevas puertas y seguir por el camino de la música".



