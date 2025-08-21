El sindicalista Marcelo Peretta agredió al periodista Eduardo Feinmann

El sindicalista y candidato Marcelo Peretta agredió este jueves al periodista Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre, ubicada sobre la calle Mansilla. El secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos esperó al conductor a la salida de su programa, lo insultó y le arrojó al menos una patada.

El incidente no pasó a mayores gracias a la rápida intervención del economista Guillermo "Willy" Laborda, columnista del programa de Feinmann, y de una oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en el lugar y logró separar al agresor.

El motivo del ataque y el perfil del agresor

Aunque Peretta argumentó en sus redes sociales que se acercó para cuestionar unas críticas y pedirle disculpas al periodista, un video que se viralizó mostró una actitud violenta y prepotente por parte del sindicalista, quien estaba acompañado por su hijo.

El agresor, secretario general del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, tuvo un reciente y fallido paso por la política: fue candidato a legislador porteño en mayo y salió último con apenas el 0,13% de los votos.

El ataque contra uno de los comunicadores más importantes del país por parte de un dirigente gremial con aspiraciones políticas generó un fuerte repudio. Uno de los que se pronunció fue el vocero Manuel Adorni.

ADEPA repudió la agresión

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que repudia enérgicamente la agresión sufrida por el periodista Eduardo Feinmann por parte del sindicalista Marcelo Peretta en la puerta de los estudios de Radio Mitre.

Según supo Noticias Argentinas, el comunicado de la entidad detalla que Peretta agredió verbal y físicamente a Feinmann mientras el periodista intentaba subirse a su automóvil, en un hecho que calificaron de grave intolerancia contra la libertad de expresión.

El respeto al trabajo periodístico

En su mensaje, la principal entidad que agrupa a los medios del país hizo un llamado a todos los actores sociales y políticos a respetar la labor de la prensa como un pilar fundamental del sistema democrático.

Llamado a la sociedad: ADEPA reafirmó la necesidad de que "todos los actores de la sociedad argentina... respeten el trabajo periodístico".

El periodismo como institución: Calificó a la labor de la prensa como un "componente indiscutido de las instituciones de la República".

Contra la intolerancia: La entidad advirtió que "las agresiones y la intolerancia van en sentido contrario al que debemos transitar para el afianzamiento del sistema democrático".

El comunicado de ADEPA se suma al amplio rechazo que generó el ataque del secretario general del sindicato de Farmacéuticos contra el conductor radial.