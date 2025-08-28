Víctor Fernández Esteban presenta la novela Arenales, en el Colegio de Escribanos

La literatura salteña suma una nueva página con la presentación de Arenales, la más reciente novela del escritor y poeta Víctor Fernández Esteban, que será presentada hoy a las 18.30 en el salón del Colegio de Escribanos de Salta, ubicado en Mitre 384.

Conocido por su sensibilidad narrativa y su capacidad para retratar la vida urbana y popular, Fernández Esteban cultivó una producción constante que se inició en los años 80. Entre sus libros de cuentos se encuentran Cine del Centro (1986), Noche de Ceniza (1988) y Libro de Bodega (2001), obras que se consolidaron como referencias en el ámbito literario regional.

A lo largo de su trayectoria recibió importantes distinciones, entre ellas el Primer Premio “Inicuación” de la Secretaría de Cultura de la Nación y el Primer Premio Regional NOA del Instituto Nacional del Teatro, reconocimientos que confirman su aporte al desarrollo de la cultura en el norte argentino.

La novela Arenales representa un nuevo desafío en su camino creativo, en el que las letras se conjugan con la memoria y la identidad salteña. La cita promete reunir a colegas, lectores y amantes de la literatura que encontrarán en esta obra un nuevo motivo de celebración para la narrativa local.