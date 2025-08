Wanda Nara, furiosa con Mauro Icardi por su presentación en la Justicia

Las abogadas de Mauro Icardi presentaron una denuncia en la Justicia donde acusaron a Wanda Nara de varias cosas muy terribles, entre ellas, de encontrarse en un “dudoso estado cognitivo”.

Pero ella decidió utilizar sus redes sociales para responder a esta cuestión con un posteo muy duro contra su expareja y padre de sus dos hijas.

“Tenés que ser muy hijo de puta sabiendo que la madre de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada querer instalar que pude haber consumido alguna sustancia. Que jamás consumí ni antes, ni mucho menos ahora”, comenzó Wanda.

“Todo el con fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aún más hijo de puta ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte”, aseguró.

“Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de la Justicia. Pero me cansé que me acuses desde que te dejé siempre de algo nuevo y mentiras para cumplir tu amenaza”, cerró la mediática en su mensaje, el cual acompañó de capturas de mensajes que intercambió con un médico de Fundaleu, donde habló sobre su tratamiento contra la leucemia.