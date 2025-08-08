Noche para disfrutar de una obra con música y baile

Por segundo año consecutivo se repondrá la obra Bon Voyage, hoy en el Teatro de la Fundación Salta (General Güemes 434). Desde Compañía Teatral Salteña apostó además por acompañar la comedia con música y baile: participará el Ballet Chika dirigida por Paula Alderete junto a Pablo Agui. La parte musical estará a cargo del maestro Gino que ambientará la sala con su saxo. El inicio está previsto para las 21.30.

Manenti, actor y productor de la obra cuenta que seleccionó esta obra de autoría de Guillermo Camblor "Porque el espectador se va encontrar con una comedia de enredos que está tan bien realizada que practimente la trama es en sí mismo un espectáculo". Sobre el show musical aseguró que el maestro "llevará los clásicos bailes de la noche parisina. Por eso es una propuesta imperdible donde se conjuga todo, música baile y teatro".

La dirección está a cargo de Jaquelinne Minati que asegura que "se conjuga todo un hermoso texto que te permite un poco viajar con la imaginación a la añorada Paris con todo el Glamour en una puesta con todos los detalles".

"El público se siente protagonista"

Ante las diferentes reposiciones de la comedia el público acompañó con su presencia, por eso Daniel Frisoli, quién actúa de Napoleon Bonaparte en la obra invitó a vivirla desde la butaca "porque el público se siente protagonista con su risa acompaña cada escena es increíble el feedback que se da".

Natalia Martínez, por su parte destacó el profesionalismo" de sus compañeros con quienes comparte escenario además de "la extraordinaria producción y el apoyo del público".

Soledad Montero quien personifica a Monique, la novia del protagonista de la comedia, asegura entusiasmada que vive cada función a la altura de como si fuera una actriz de Hollywood. Y aseguró que esto es debido a la gran apuesta que tiene en cuenta cada eslabón de la producción de una obra. "No vi obra con actores salteños, con producción salteña de este estilo. Actuar con una sala llena como venimos teniendo todas estas funciones desde que arrancamos, desde que estrenamos, la verdad que es un sueño hecho realidad".

Gisel Schmilchuk Abrebanel destaca que es un desafío hacer dos personajes, el de Edith Piaf y el de una mujer con problemas de alcohol. "Esta comedia es reencontrarse con esos momentos que a mi como actriz me hacen crecer, hacer nada menos dos personajes es un desafío que el público lo valora. A esta obra la vivo como una de las más importantes de mi carrera".