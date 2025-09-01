¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
1 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

El clima en Salta
CAUSA PAMI
Eliminatorias Mundial 2026
guerra entre Irán e Israel
caso de los audios
Afganistán
Donald Trump
Calendario de feriados
Caso Leonel Francia
Series y películas
El clima en Salta
CAUSA PAMI
Eliminatorias Mundial 2026
guerra entre Irán e Israel
caso de los audios
Afganistán
Donald Trump
Calendario de feriados
Caso Leonel Francia
Series y películas

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Un extenso abanico en las plataformas de streaming: los estrenos de septiembre

En las películas se destaca Del cielo al infierno, con Denzel Washington. El final de la segunda temporada de Miércoles, resalta entre las series.
Lunes, 01 de septiembre de 2025 21:37
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Arranca un nuevo mes y eso significa una cosa: nuevos estrenos de películas y series en las plataformas de streaming.

En septiembre, los fans de Spike Lee tendrán la oportunidad de disfrutar de su nuevo filme Del cielo al infierno (Highest 2 Lowest), con Denzel Washington. Pero, sin duda, dos de los platos fuertes del mes en cine son el estreno de Los sudarios, el último proyecto de David Cronenberg, y Sirat, el filme de Oliver Laxe que se ha convertido en uno de los grandes títulos españoles del año.

En series también hay un poco de todo: El final de la segunda temporada de Miércoles, un drama policial con Mark Ruffalo titulado Task, la quinta temporada de Solo asesinatos en el edificio y el 'thriller' de la estrella de La Casa de Dragón Olivia Cooke, titulado La novia. También llega la secuela de Dexter, The Savant, el nuevo proyecto de Jessica Chastain, y la nueva serie de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders: La Casa Guinness.

Las películas destacadas

Del cielo al infierno (Highest 2 Lowest): Un magnate de la música con el mejor oído de la industria recibe una petición de rescate. Debe enfrentarse a un dilema moral: elegir entre la vida y la muerte. Denzel Washington se pone bajo las órdenes de Spike Lee por quinta vez para modernizar y trasladar al Nueva York actual el thriller policíaco de Akira Kurosawa El infierno del odio (1963). Estreno: 5 de septiembre (Apple TV+).

Novocaine: Nathan Caine tiene un trastorno genético que le impide sentir dolor. Esa será su gran baza cuando secuestra a la chica con la que ha empezado a salir. Nathan decide buscarla por su cuenta y enfrentarse a una serie de matones que le harán sangrar sin que se entere. Novocaine está protagonizada por Jack Quaid, Amber Midhunter y Jacob Batalon. Estreno: 10 de septiembre (SkyShowtime).

El otro París: Dawn es una joven que cree que va a participar en un 'reality' de citas en París. Sin embargo, el París al que la llevan no es el de Europa, sino el que hay en Texas. Allí, cuando está a punto de irse, nace la chispa con un vaquero soltero. El otro París está protagonizada por Miranda Cosgrove, Pierson Fode y Frances Fisher. Estreno: 12 de septiembre (Netflix).

Los sudarios: es la última película de David Cronenberg. Protagonizada por Vincent Cassel y Diane Kruger, el filme sigue a un empresario multimillonario y viudo obsesionado con una tecnología que permite observar a tiempo real la descomposición del cuerpo de su mujer muerta. Los sudarios compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Estreno: 19 de septiembre (Filmin).

Match: la reina de las citas: Whitney Wolfe acaba de graduarse en la universidad y, con su determinación e ingenio, se abre camino en la industria tecnológica creando una innovadora aplicación de citas. Lily James da vida a Whitney en el filme Match: La reina de las apps de citas, inspirada en la historia real de la cofundadora de Tinder y de Bumble. Myha'la, Jackson White y Dan Stevens completan el elenco de la película. Estreno: 19 de septiembre (Disney+).

Las series

Task: Brad Ingelsby, creador de Mare of Easttown (2021), tiene nueva ficción. Task, protagonizada por Mark Ruffalo y Tom Pelphrey, se ambienta en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI que lidera un equipo con la misión de poner fin a una serie de violentos robos liderados por un padre de familia. Emilia Jones, Jamie McShane y Sam Keeley completan el elenco principal. Estreno: 8 de septiembre (HBO Max).

Solo asesinatos en el edificio (temporada 5): el portero del Arconia ha muerto de forma sospechosa y eso solo puede significar una cosa: los protagonistas de Solo asesinatos en el edificio tienen un nuevo caso que resolver. Charles, Oliver y Mabel se niegan a creer que el fallecimiento ha sido un accidente y, juntos de nuevo, descubren una red de secretos que conecta a poderosos millonarios con mafiosos. Estreno: 9 de septiembre (Disney+).

Los amos de la ciudad: Ronnie, un importante capo de la mafia, está a punto de retirarse y alguien debe reclamar su trono. Jamie, su hijo biológico quiere suceder a su padre, pero Michael, su mano derecha y casi hijo adoptivo, también. El conflicto desencadena una guerra interna en la banda que pondrá a prueba la lealtad de Michael y su deseo de empezar una vida nueva junto a Diana, la mujer de la que se ha enamorado. Creada por Stephen Butchard, Los amos de la ciudad está protagonizada por Sean Bean, James Nelson-Joyce, Hannah Onslow y Jack McMullen. Estreno: 9 de septiembre (Movistar Plus+).

La novia: es un thriller psicológico que sigue a Laura, una mujer que lo tiene todo: una carrera brillante, un marido que la adora y un hijo perfecto llamado Daniel. Su vida se desmorona cuando Daniel le presenta a su nueva novia Cherry. Laura cree que esta nueva integrante de la familia oculta algo y se propone descubrirlo. Dirigida y protagonizada por Robin Wright, La novia está basada en la novela homónima de Michelle Frances. Olivia Cooke y Laurie Davidson completan el elenco principal. Estreno: 10 de septiembre (Prime Video).

Dexter: Resurrection: Dexter Morgan ha recibido una bala en el pecho disparada por su propio hijo Harrison. Semanas después del suceso, Harrison ha desaparecido y el protagonista pone rumbo a Nueva York para descubrir su paradero y arreglar las cosas. Sin embargo, reencontrarse con su hijo no va a ser fácil. El agente de policía de Miami Ángel Batista aparece en escena haciendo preguntas y pisa los talones a Dexter. Michael C. Hall regresa como el icónico asesino en serie en Dexter: Resurrection, secuela de Dexter (2006), y que cuenta en su elenco principal con David Zayas, Uma Thurman y Peter Dinklage. Estreno: 12 de septiembre (SkyShowtime).

Small Axe: Steve McQueen, director de 12 años de esclavitud (2013) y Shame (2011), dirige esta miniserie antológica con el racismo sufrido por la comunidad negra de Londres en las décadas de los años 60, 70 y 80 como tema central. Estreno: 16 de septiembre (Filmin).

El refugio atómico: la amenaza de un conflicto global sin precedentes lleva a un grupo de multimillonarios a buscar refugio. Se encierran en Kimera Underground Park, un búnker que les salvará de la catástrofe. Pero lo peor no estaba fuera, sino dentro. El encierro les llevará a sacar lo peor de sí mismos y dará lugar a alianzas inesperadas y la revelación de secretos sorprendentes. Estreno: 19 de septiembre (Netflix).

The Savant: Jessica Chastain protagoniza The Savant, ficción creada por Melissa James Gibson que sigue a una investigadora encubierta llamada La sabia. Su trabajo es el de infiltrarse en grupos de odio en Internet para frenar a los extremistas antes de que actúen. La ficción, que consta de ocho episodios, completa su reparto con Nnamdi Asomugha, Cole Doman y Jordana Spiro. Estreno: 26 de septiembre (Apple TV+).

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD