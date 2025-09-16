Murió el actor Robert Redford a los 89 años

El actor y director de cine ha fallecido este martes en su casa de Utah a los 89 años, según ha publicado el periódico New York Times, recogiendo un comunicado de su agencia de su representante, Cindi Berger, que ha comunicado que el deceso se ha producido mientras dormía, sin especificar una causa concreta. Redford es uno de los rostros más emblemáticos del cine de Hollywood de las últimas décadas.

Uno de esos intérpretes cuya presencia hacia que la pantalla palpitara en cuanto aparecía como demostró en títulos fundamentales de la historia del cine como El golpe o Todos los hombres del presidente. Suya es una de esas escenas para el recuerdo, de las que se quedan grabadas en la retina, el momento en el que su personaje lava el cabello a Meryl Streep en Memorias de África (1985), donde fueron dirigidos por Sidney Pollack creando un momento único.

Su apoyo al cine independiente hecho con factura le hizo, también, defenderlo con la creación del Festival de Sundance en 1980. Nació como centro de enseñanza para jóvenes cineastas y acabó convirtiéndose en la meca del cine indie. Una sede donde comenzaron a despuntar directores como Paul Thomas Anderson o Quentin Tarantino. Un certamen que cogió su nombre de uno de sus personajes más míticos, el Sundance Kid de Dos hombres y un destino (1969), que protagonizó junto a su amigo Paul Newman.

Algunas de las mejores películas de la historia del cine norteamericano, lo tuvieron como actor e incluso como director:

- "Dos hombres y un destino". Es uno de los western más exitosos en la historia del cine mundial. En esta película, Redford comparte protagonismo con el actor Paul Newman, con quien comienza una bonita y larga amistad.

- "El Golpe". Redford vuelve a coincidir con su amigo Newman y el director George Roy Hill. Considerada como una de las obras maestras del séptimo arte, el largometraje consiguió siete premios Oscar, entre ellos el de mejor película.

- "Todos los hombres del presidente". El "Caso Watergate"' llegó a la gran pantalla de la mano de Redford y Dustin Hoffman. Los actores interpretaron a los periodistas de 'The Washington Post' que destaparon el escándalo del presidente Nixon. Una homenaje al periodismo que se llevó ochos premios Oscar.

- "El hombre que susurraba a los caballos". Dirigida y protagonizada por Redford, la película está basada en el bestseller de Evans. Una emocionante y conmovedora historia de amor que sigue perdurando en el tiempo.

- "La jauría humana". Considerada como una de las películas más perturbadoras de la historia del cine norteamericano, fue pionera en mostrar los efectos de la violencia y crueldad del ser humano. En este largomentraje, Redford de rodea de actores como Marlon Brando y E. G. Marshall.

- "Quiz show". En esta ocasión, Redford se pone detrás de las cámaras para narrar kos escándalos relacionados al programa de televisión 'Twenty One' en la década de 1950. A pesar de su poco éxito en taquilla, recibió alagos por parte de la crítica.

- "El gran Gatsby". Antes de Leonardo DiCaprio, Robert Redford ya adaptó a la gran pantalla la historia de Nick Carrawa. La cinta consiguió el Oscar a mejor dirección y mejor banda sonora.

- "Tal como éramos". Redford comparte protagonismo con Barbara Streisand para contar una historia de amor que se extiende por el siglo XX. Un repaso histórico que tiene como trasfondo un repaso crítico a EE UU.

- "Gente corriente". Es la primera película dirigida por Redford. Cuenta la historia de una familia estadounidense que se ve trastocada tras un accidente ocurrido en el bate.

- "Memorias de África". Se ha convertido en un clásico del cine. La historia de amor entre Karen Blixen (Meryl Streep) y Denys Finch (Robert Redford) sigue conmocionando al público 30 años después de su estreno.



Noticia en desarrollo...