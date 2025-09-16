Una multitud de fe: así fue la procesión del Señor del Milagro 2025 en Salta en fotos

inicia sesión o regístrate.
Este 15 de septiembre, la ciudad de Salta vivió con intensidad la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Miles de peregrinos, llegados desde distintos puntos de la provincia y del país, acompañaron a las imágenes patronales en su recorrido por las calles del centro salteño. La multitud de devotos, con oraciones, cantos y muestras de fe, dio vida a una jornada que cada año se convierte en el corazón espiritual de los salteños y en una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la Argentina.