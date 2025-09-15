Milagro en Salta, EN VIVO, minuto a minuto de la procesión del Señor y la Virgen del Milagro: horarios, recorrido y cómo seguirla

Este lunes 15 de septiembre, Salta vive la procesión central del Señor y la Virgen del Milagro, el momento más multitudinario y emotivo de la festividad. Según informó la Catedral Basílica, la concentración de fieles e imágenes comenzará a las 14.30 para organizar el recorrido por las calles céntricas de la ciudad. La procesión iniciará a las 15.15 con la salida de la Cruz Primitiva, seguida por la Virgen de las Lágrimas, la Virgen del Milagro y, finalmente, el Señor del Milagro.

Recorrido y acto central

El recorrido avanzará por calles principales (Belgrano y Sarmiento) hasta llegar al Monumento 20 de Febrero, donde se llevará a cabo la renovación del Pacto de Fidelidad, considerado el momento más esperado de toda la ceremonia. Como cada año, miles de peregrinos que llegaron desde distintos puntos de Salta y provincias vecinas se sumarán a este acto de fe, consolidando al Milagro como la manifestación religiosa más grande del norte argentino.

Horarios clave del Milagro en Salta 2025

14:30 hs: Concentración de fieles e imágenes en la Catedral.

15:15 hs: Inicio de la procesión con la salida de la Cruz Primitiva.

Acto central: Renovación del Pacto de Fidelidad en el Monumento 20 de Febrero.

20:30 hs: Misa del Peregrino.

22:00 hs: Cierre del Santuario.

Operativo de tránsito y recomendaciones

Para garantizar la seguridad de los devotos, la Municipalidad dispuso un megaoperativo de tránsito con más de 80 cortes y desvíos en el centro de la ciudad, que se mantendrán activos durante toda la jornada. Se recomienda a los vecinos y visitantes programar con anticipación sus traslados y evitar circular por las zonas de despeje total ubicadas en avenidas clave.

Más de 5.600 policías estarán abocados a la procesión del Milagro

El operativo arranará a las 7 y se extenderá hasta las 23 horas. Trabajarán efectivos de todas las áreas especiales y dependencias. El circuito de la procesión en honor al Señor y a la Virgen del Milagro se monitorea con 60 cámaras del Centro de Videovigilancia del 911.

Feria del Milagro

La tradicional Feria del Milagro se encuentra funcionando a pleno, desde ayer, en el parque San Martín, donde salteños, turistas y peregrinos pueden encontrarse con diferentes atractivos que ofrece la Municipalidad.

La feria funcionará hasta el 15 de septiembre, todos los días de 10 a 22 hs. Se espera una gran concurrencia de personas, las cuales podrán pasear por el lugar y visitar los más de 650 puestos.