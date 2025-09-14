VIDEO. Milagro en Salta: "Estos son los pobres de la Argentina", dijo Cargnello en la televisión nacional

Mario Cargnello expresó este sábado que la fe "une y transforma", al referirse al gran movimiento peregrino que invade a la ciudad de Salta para celebrar la festividad del Milagro.

El arzobispo fue entrevistado por el reconocido periodista Julio Bazán para el canal TN, le dedicó algunas palabras a los políticos y dijo que "hay que creer para salir adelante".

"Yo tengo que decir mi convicción más profunda. Esta es la fuerza de la fe. A vos te ha tocado ser testigo y transmitir tantos años", le dijo Cargnello a Bazán. "Sos parte vos de la vida de muchas familias que te creen y te siguen -continuó-, yo llevo 26 años aquí, pero esto no es mérito de ninguno de nosotros", dijo.

Cargnello remarcó que "la fe une y transforma", y destacó: "en un momento difícil, esta gente está feliz simplemente por haber caminado juntos y madurado la fe".

Durante los pocos minutos que estuvo al aire en el reconocido canal nacional, el arzobispo le envió un mensaje a la política en general: "Quisiera pedirles también a quienes nos dirigen, sean -gobiernos- municipales, de provincias o nación, crean en el pueblo argentino".

"Estos son los pobres de la Argentina, ¿te das cuenta? Ojalá que toda esta energía sirva para que mejoremos toda la Argentina", expresó.

"Creamos que los argentinos vamos a salir", cerró Cargnello mientas los peregrinos de la Puna hacían su ingreso en la Catedral.