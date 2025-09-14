¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Salta

Milagro en Salta: todo lo que tenés que saber sobre los cortes de tránsito por la procesión del Señor y la Virgen del Milagro

Personal municipal efectuará distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la Catedral y diferentes puntos de la ciudad. Se busca que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible.
Domingo, 14 de septiembre de 2025 20:42
Con el principal objetivo de garantizar la seguridad de los miles de fieles que asistirán a la tradicional celebración religiosa, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta realizará un mega operativo por la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro.

El mismo consistirá en realizar cortes y despejes en las inmediaciones del recorrido de la procesión y también en distintos puntos de la ciudad.

El operativo iniciará a partir de 00.00 del 15, con motivo de permanecer la Catedral abierta toda la noche, se afectará personal para efectuar cortes de tránsito en las siguientes intersecciones:

  • Mitre y Belgrano
  • España y Zuviría
  • Zuviría y Caseros
  • España y Deán Funes

 

Mientras tanto, el recorrido de las imágenes será el siguiente:

Recorrido: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento

  • Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero
  • Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero

Retorno: Ambas Imágenes: Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce- España hasta Iglesia Catedral.

 

Las zonas de despeje total, previstas para permitir el normal desplazamiento de fieles y garantizar la circulación de la procesión, son las siguientes:

  1. España de Deán Funes a Balcarce
  2. Buenos Aires – Zuviría de Av. San Martín a Av. Belgrano
  3. Av. Belgrano de Zuviría a Av. Sarmiento
  4. Av. Sarmiento de Aniceto Latorre a España
  5. Necochea de Av. Sarmiento a Adolfo Güemes
  6. Adolfo Güemes de Necochea a 12 de Octubre
  7. 12 de Octubre de A. Güemes a 25 De Mayo
  8. O’higgins de Av. Sarmiento a 25 De Mayo
  9. 25 De Mayo de O’higgins a 12 De Octubre

 

Por la procesión se diagramaron 80 cortes totales:

  • Sarmiento – Arenales
  • Alvear – Arenales
  • Aniceto Latorre – Alvear
  • Aniceto Latorre – M. Cornejo
  • Aniceto Latorre – A. Brown
  • Pje. Saravia – 12 de Octubre
  • S. Bolívar – 12 de Octubre
  • O’Higgins – S. Bolívar
  • O’Higgins – Alvear
  • Pje. Río Bermejo – S. Bolívar
  • Pje. Río Bermejo – Alvear
  • Pje. Figueroa – S. Bolívar
  • Necochea – S. Bolívar
  • Necochea- Alvear
  • Adolfo Güemes-Alsina
  • Pje. Latorre- Alvear
  • Martín Cornejo-Arenales
  • Avenida Entre Ríos – Adolfo Güemes
  • Avenida Entre Ríos – Alvear
  • Avenida Entre Ríos –  S. Bolívar
  • A. Güemes – Avenida Entre Ríos
  • Santiago Del Estero – Alvear
  • Santiago Del Estero – Adolfo Güemes
  • Avenida Belgrano- S. Bolívar
  • Avenida Belgrano – Alvear
  • Avenida Belgrano – Adolfo Güemes
  • Adolfo Güemes- España
  • 25 de Mayo- España
  • Caseros – Sarmiento
  • Caseros – 25 de Mayo
  • Caseros-20 de Febrero
  • Pellegrini – Alvarado
  • Islas Malvinas – Alvarado
  • Urquiza – Islas Malvinas
  • Urquiza- Avenida Jujuy
  • Urquiza-Ituzaingó
  • Pellegrini-Avenida San Martín
  • La Florida-San Juan
  • La Florida- Mendoza
  • Buenos Aires- Mendoza
  • Buenos Aires- Avenida San Martín
  • Buenos Aires – Urquiza
  • Buenos Aires-Alvarado
  • Alvarado – Lerma
  • Alvarado-Córdoba
  • España-Deán Funes
  • España -Pueyrredón
  • Santa Fe – Urquiza
  • Gral. Guemes – Zuviría
  • Mitre – Gral Guemes
  • Gral. Güemes- Balcarce
  • 20 de Febrero-General Güemes
  • General Güemes-25 de Mayo
  • Mitre-Santiago del Estero
  • 20 de Febrero – Santiago del Estero
  • Leguizamón – Balcarce
  • Leguizamón – 20 de Febrero
  • Leguizamón-25 de Mayo
  • Avenida Entre Ríos- Zuviría
  • Avenida Entre Ríos-Mitre
  • Avenida Entre Ríos – Balcarce
  • Avenida Entre Ríos – 20 de Febrero
  • Avenida Entre Ríos-25 de Mayo
  • Mitre – Avenida Entre Ríos
  • Alsina- Zuviría
  • Alsina – Mitre
  • Alsina – Balcarce
  • Alsina-20 de Febrero
  • Alsina-25 de Mayo
  • Mitre – Necochea
  • Ameghino – Mitre
  • 20 de Febrero – Necochea
  • 12 de Octubre- Zuviría
  • 12 de Octubre-Mitre
  • 12 de Octubre- Balcarce
  • 12 de Octubre- 20 de Febrero
  • 20 de Febrero – 12 de Octubre
  • 20 de Febrero- Aniceto Latorre
  • 20 de Febrero-Arenales
  • Anzoátegui-Balcarce

 

Por su parte, los corredores de emergencia serán de la siguiente manera:

Desde La Plaza 9 de Julio:

  • Al Materno Infantil: España – Adolfo  Güemes – Alsina – Alvear (en contramano)
  • Arenales.
  • Al  San Bernardo: España – 20 de Febrero – Caseros.
  • Al San Bernardo: Zuviría – Caseros
  • Al Materno Infantil: Zuviría – Caseros – Pueyrredón – Alsina – Zuviría – Aniceto Latorre.

 

Quedan habilitadas como vías de emergencia:

Mitre, Zuviría (desde Gral. Güemes hasta Aniceto Latorre)

 

En cuanto al transporte público, así funcionará SAETA de 13 a 20:

Paradas corredores zona norte

Cercanía Catedral

1C Rivadavia esquina Zuviría

5A, 5B Leguizamón esquina Zuviría

6A, 6B Rivadavia entre Mitre y Zuviría

6C Zuviría esquina Rivadavia

7A, 7B Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia

Huaico Mirasoles, Zuviría esquina Rivadavia

 

Paradas Corredores zona Norte

Cercanía Monumento 20

1C Av. Arenales (Easy)

5А Zuviría esquina Alsina

5B Zuviría esquina O’Higgins

6B Zuviría esquina 12 de Octubre

6A 6C Gurruchaga esquina 20 de Febrero

7A, 7B Zuviría esquina 12 de Octubre

Huaico Mirasoles, Zuviría esquina O’Higgins

Troncal N-S,  Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)

 

Paradas Corredores Interurbanos Norte

Troncal N-S,  Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)

 

Paradas Corredores Interurbanos Norte

4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida

Caldera, Corredor 6, Zuviría esquina Rivadavia

San Lorenzo, Corredor 7, O’Higgins esquina Alte. Brown

 

Paradas Corredores zona Sur

1A 1B Ituzaingó pasando Mendoza

1C San Juan esquina Florida

ЗА ЗВ Florida entre Mendoza y Av. San Martín

3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó

5B Pellegrini pasando Mendoza

8A  San Juan pasando Florida

8B 8C Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy

Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza

 

Paradas Corredores zona Este

2A 2B San Juan y Córdoba

2C 2G Mendoza entre Buenos Aires y Córdoba

 

Paradas Corredores zona Oeste

4A, 4B, 4C, Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín

4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida

5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida

 

Paradas Corredores Interurbanos

Rosario De Lerma, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

Metrop Corredor 5, Pellegrini Entre San Luis Y San Juan

Quijano Corredor 6, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

San Agustín Corredor 7, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

 

Paradas Corredores zona Sudeste

2E San Juan entre Buenos Aires y Alberdi

2D 2F San Juan esquina Alberdi

7C San Juan entre Alberdi y Florida

7D, 7E Ituzaingó esquina Mendoza

 

El mega  operativo se extenderá hasta la desconcentración total de los asistentes a las ceremonias religiosas, misas, Pacto de Fidelidad y retorno a la Catedral Basílica. 

Se recomienda a todos  los ciudadanos seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y circular por vías alternativas a las de la procesión.

