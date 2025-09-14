Más de 5.600 policías estarán abocados a la procesión del Milagro

El Ministerio de Seguridad y Justicia, inicia el 15 de septiembre la tercera y última fase del operativo más graden del año “Milagro 2025”. Se desarrolló en tres etapas desde el 19 de julio hasta el 15 de septiembre.

El servicio inicia a las 7 y se extenderá hasta las 23 con más de 5.600 policías de los Distritos de Prevención, 1, 10, 11 y 7. El circuito de la procesión en honor al Señor y a la Virgen del Milagro se hace en 26 sectores.

El desplazamiento de las imágenes es monitoreado con 60 cámaras del Centro de Videovigilancia del Sistema de Emergencias 911. El servicio preventivo está a cargo del Centro de Coordinación Operativa.

La procesión está prevista desde las 15.15 horas con la partida de la Cruz Primitiva desde la Catedral Basílica hacia el Monumento 20 de Febrero donde se realizará el Pacto de Fidelidad, y posterior retorno de las imágenes a la Catedral.

El dispositivo general es coordinado con el Arzobispado, Policía de Salta, Subsecretaría de Defensa Civil, Municipalidad de Salta, Ministerio de Salud, grupos de rescate y otras organizaciones.

En cuanto al trabajo corriente de seguridad en los barrios se mantendrá el servicio con patrullajes de áreas especiales reforzando la presencia policial propia de las jurisdicciones.