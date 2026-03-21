Detienen a un pasajero con más de 10 kg de cocaína: la droga tenía la marca de un delfín

El procedimiento se llevó a cabo en la terminal de ómnibus local, donde efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a través de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Orán, realizaban controles poblacionales y vehiculares en el marco del Plan Güemes. Se trata del esquema impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para reforzar la presencia de fuerzas federales y combatir el narcotráfico en la frontera norte del país.

Durante la inspección de un colectivo de larga distancia, los agentes advirtieron la actitud sospechosa de uno de los pasajeros, quien evidenciaba un marcado estado de nerviosismo. Esa situación motivó una intervención más exhaustiva por parte del personal policial.

Con la correspondiente autorización judicial y en presencia de testigos, los efectivos procedieron a requisar su equipaje. En el interior de las valijas hallaron un total de 10,470 kilogramos de cocaína, distribuidos en varios paquetes compactos.

Con la marca del delfín

Según informaron fuentes del procedimiento, los envoltorios presentaban un relieve con la figura de un delfín, un sello distintivo que podría estar vinculado a organizaciones narcocriminales que operan en la región y que utilizan este tipo de marcas para identificar cargamentos.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Orán, a cargo del fiscal Luis Valencia, quien ordenó la detención del sospechoso y el secuestro de la droga.

El joven, de 25 años, quedó a disposición de la Justicia federal imputado por infracción a la Ley 23.737, que regula y sanciona los delitos relacionados con el tráfico y comercialización de estupefacientes. El avance de la causa buscará determinar el origen y destino del cargamento, así como posibles vínculos con redes de narcotráfico en la zona de frontera.