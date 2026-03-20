VIDEO. San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón 5 a 0 y avanzó en la Copa Argentina

San Lorenzo dejó atrás sus problemas futbolísticos y se clasificó para los 16avos. de final de la Copa Argentina, tras golear 5-0 al modesto Deportivo Rincón de Neuquén, en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Los goles del triunfo del “Ciclón” fueron convertidos por el defensor Guzmán Corujo, el delantero Luciano Vietto, el central Rodrigo Herrera, en contra y los atacantes Alexis Cuello y Matías Reali.

Con un amplio triunfo ante un rival del Federal A, el equipo dirigido interinamente por Alan Capobianco alcanzó los 16avos de final de la copa nacional, instancia en la que se medirá con Deportivo Riestra.

En un duelo sin equivalencias, San Lorenzo abrió el marcador a los 20 minutos, en su primera llegada de peligro, con un tiro libre al primer palo del delantero Luciano Vietto, que Guzmán Corujo peinó de cabeza en el área chica para sorprender al arquero Alejandro “Oso” Sánchez y poner el 1-0.

Dos minutos después, el delantero Rodrigo Auzmendi gestionó los tiempos en un contraataque y abrió hacia la izquierda para dejar libre al atacante Alexis Cuello, cuyo disparo se fue ancho por el primer palo.

A los 30 minutos tuvo su primera llegada el conjunto neuquino, con una subida por derecha del desequilibrante extremo Juan Achetoni, cuyo disparo se fue cerca del primer palo.

En 39 minutos, un buen centro atrás del lateral Mathías De Ritis habilitó a Luciano Vietto, que definió con un zurdazo a la carrera al ángulo, para el 2-0.

Tres minutos más tarde, un remate del extremo Facundo Gulli fue desviado por el defensor Rodrigo Herrera, que intentó despejar pero terminó colando la pelota por encima del “Oso” Sánchez, con un gol en contra que amplió la ventaja del “Ciclón”.

A los 33 minutos del segundo tiempo, un centro desde la derecha habilitó al delantero Alexis Cuello, que remató a la carrera y convirtió el cuarto gol del partido.

Ya a los 41 minutos, Cuello asistió a Reali por el costado izquierdo del área, para que el atacante encare al arquero rival, pique la pelota por encima de su achique y marque el 5-0.