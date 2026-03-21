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Municipios

Operativo municipal en Cerrillos: "Todos en tu barrio"

Más de 500 vecinos accedieron a diversos servicios gratuitos como asesoramiento y asistencia de profesionales.
Sabado, 21 de marzo de 2026 01:29

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Junto al equipo interdisciplinario "Todos en equipo" y la Municipalidad de San José de los Cerrillos, se llevó adelante un importante operativo integral en la plazoleta Patricio Guanca, acercando servicios y soluciones a la comunidad.

Durante la jornada, más de 500 vecinos accedieron al llenado de aptos físicos para niños, asesoramiento profesional gratuito con abogados y contadores, y también al servicio de corte de cabello gratis para los más pequeños.

También estuvo la Secretaría de Justicia de la Provincia, Aguas del Norte y todas las áreas municipales, trabajando de manera articulada para dar respuestas inmediatas y facilitar trámites en el territorio.

El intendente Enrique Borelli destacó la amplia participación de los vecinos y el trabajo conjunto con los organismos provinciales: "La idea es llevar estos operativos a distintos puntos del municipio, como Los Álamos y Ruta 26, para que cada vez más vecinos puedan acceder a estos servicios".

Control de Tránsito

Por otro lado, el intendente Borelli, junto a la secretaria de Hacienda, Florencia Berruezo, y la secretaria de Gobierno, Florencia Vilte, encabezaron la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 1/2026, destinada a la contratación del servicio de instalación de dispositivos electrónicos para el control de infracciones de tránsito en el municipio.

En esta instancia se registró la presentación de una única propuesta, la cual será evaluada en los próximos días por la comisión evaluadora, conforme a los procedimientos administrativos vigentes, garantizando transparencia y responsabilidad en la gestión pública.

La incorporación de esta tecnología permitirá fortalecer los controles, reducir infracciones y promover una mayor conciencia vial, garantizando la seguridad de todos los vecinos.

El acto contó además con la presencia de la asesora legal del municipio, Luciana Barros, y la escribana Natalia Etcheverry.

 

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