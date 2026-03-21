La economía creció 4,4% en 2025, pero se desaceleró en fin de año

El producto interno bruto (PIB) de Argentina acumuló el año pasado una recuperación del 4,4 %, desde una caída del 1,3 % en 2024, pero registró en el cuarto trimestre de 2025 un alza de apenas el 0,6 % con respecto al tercer trimestre.

De acuerdo a un informe del Indec, entre octubre y diciembre pasado el PIB creció un 2,1 % en relación al último trimestre de 2024. La de 2025 es la mayor tasa de crecimiento lograda por la economía argentina desde 2022 (5 %) y supone una recuperación tras las caídas del 1,6 % en 2023 y del 1,3 % en 2024.

Durante la primera mitad de 2025, el PIB experimentó una fuerte recuperación: creció 5,8 % interanual en el primer trimestre y 6,4 % en el segundo.

Segundo semestre 2025

Sin embargo, en la segunda mitad del año perdió vigor (3,3 % interanual en el tercer trimestre y 2,1 % en el cuarto) por las tensiones cambiarias, la incertidumbre política previa a las elecciones legislativas de octubre -en las que se impuso el oficialismo-, el encarecimiento del crédito y una demanda deprimida por la pérdida del poder de compra de los hogares.

De los 16 sectores que conforman el PIB, en 12 de ellos se observó un crecimiento de actividad en 2025.

Entre los sectores de peso, destacaron las alzas en la actividad financiera (24,7 %), la minería (8 %), la agricultura (6,2 %) y la construcción (4,3 %).

El sector que más cayó el año pasado fue del de la pesca (-15,2 %), mientras que una actividad clave para la economía como la industrial muestra signos de estancamiento, con un alza marginal del 0,8 % en 2025.

De acuerdo al informe, en el acumulado de 2025 se registraron mejoras en varios componentes del PIB.

El año pasado la oferta global se expandió un 8,8 debido al crecimiento del 4,4 del PIB y un salto del 27 % en las importaciones de bienes y servicios.

La demanda global avanzó 8,9 %, con un crecimiento del 16,4 % en la formación bruta de capital fijo y una subida del 7,6 % en las exportaciones, mientras que el consumo privado se incrementó 7,9 % y el consumo público apenas creció 0,2 %.

Magro cuarto trimestre

Pese al buen desempeño anual, el informe oficial revela un desempeño magro en el último trimestre de 2025 con respecto al tercer trimestre del año pasado (0,6 %) y una variación interanual del 2,1 %, lo que evidencia la pérdida de vigor en la actividad.

Así, en el cuarto trimestre de 2025 las importaciones de bienes y servicios crecieron 1,2 % con respecto al tercer trimestre, las exportaciones crecieron 5 %, la formación bruta de capital fijo cayó 2,8 %, el consumo privado avanzó 1,7 % y el público retrocedió el 1 %.

De acuerdo con los economistas privados a los que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá un 3,4 %.

En el inicio de 2026, el Gobierno de Milei mantiene el sesgo contractivo en su política monetaria, lo que impacta no solo en el nivel de actividad sino también en la volatilidad de las tasas de interés, con costos para la recuperación del crédito.