Ex alumnos desmalezan una escuela rural en Campo Santo

Tres ex alumnos de la escuela rural Finca La Población "Julio Cornejo", perteneciente al municipio de Campo Santo, colaboraron con la institución realizando un nuevo desmalezamiento en todo el predio, como una forma de agradecer todo lo que pudieron aprender en el interior de sus aulas.

Actualmente, dos de ellos pertenecen al Club San Isidro, institución deportiva que autorizó el uso de sus maquinarias para cumplir con la tarea de corte de pasto, en un predio bastante amplio, con una dimensión que supera la media hectárea, cuya estructura edilicia ocupa solo una pequeña parte de su superficie.

"Es gratificante saber que la mayoría de los alumnos nunca se olvidan de su escuelita, ellos siempre están pendiente de sus necesidades y aportan con lo que pueden a lo largo del año, como este ejemplo, donde tres de ellos decidieron volver a cortar el pasto, porque saben que los yuyos altos son un riesgo para los niños" comentó José Vilca, actual director.

Rodeada de cultivos

La Escuela La Población, está rodeada por campos de cultivos, haciéndola vulnerable al ingreso de todo tipo de alimañas como víboras, arañas, alacranes, los que no son visibles cuando el pasto está alto en los sectores donde juegan los niños durante los recreos.

Uno de esos ex alumnos, Rafael Baigorria de 61 año, cursó la primaria cuando la escuela rural se encontraba instalada en el interior de los cañaverales del Ingenio San Isidro, escuela que fue creada por los propietarios de la empresa azucarera, para que allí pudieran estudiar los hijos de los trabajadores de la caña de azúcar.

Agradecimiento al club San Isidro

"La escuela se encontraba tres kilómetros adentro de los campos de cultivos, contando desde la ruta provincial 11. Tengo lindos recuerdos de mi paso por la primaria; mi papá trabajaba cortando cañas, yo seguí sus pasos, ingresé a trabajar en el ingenio pero en la parte de fábrica. Desde hace unas semanas que planeamos este desmalezamiento, pero no teníamos máquinas a disposición. Gracias la Club San Isidro del cual soy socio, que me prestó todo lo que necesitaba, para cumplir con los niños de la escuelita" expresó Baigorria.