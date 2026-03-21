Gastón Cordero reúne a su gente en una noche especial

El solista Gastón Cordero se presentará hoy, en el Museo del Instrumento (Vicente López 359), a partir de las 22, donde realizará un recorrido por todos sus materiales discográficos, y ofrecerá las nuevas canciones que incluirá en su nuevo disco, que próximamente saldrá a la calle. El mencionado cuenta con una amplia carrera artística.

Un talentoso músico y compositor salteño que ha estado haciendo una importante contribución a la escena musical de Argentina y de diferentes latitudes de América. A lo largo de su carrera grabó con los músicos más grandes de nuestro país y países limítrofes: Chaqueño Palavecino, Rubén Ehizaguirre, Oscar Belondi, Dalmiro Cuéllar, Elmer Hermosa (Los Kjarkas), pudiendo así recorrer distintos escenarios de Latinoamérica. Tuvo notable repercusión en el vecino país de Bolivia con su hit "Un montón de estrellas".

Gastón es dueño de una voz potente e inconfundible, considerado hoy en día uno de los tenores ligeros más importantes dentro del cancionero nacional. Es un artista que combina la tradición folclórica salteña con elementos modernos e innovadores, creando un sonido único y emocionante.

Su debut en Cosquín

A los 13 años de edad pisó por primera vez el escenario mayor del folclore, el Atahualpa Yupanqui, de Cosquín, llevado en esa ocasión por su padrino artístico, el gran tenor argentino Zamba Quipildor.

En 2026, Cordero está celebrado 25 años de trayectoria artística, esto no solo significa mirar hacia atrás y recordar el camino recorrido, sino también renovar el compromiso con la música y con el público. En cada escenario, el artista salteño continúa compartiendo su arte con la misma pasión que lo impulsó desde sus comienzos.

Hoy, Gastón quiere renovar el amor con su gente en el Museo del Instrumento y para ello contará con la presentación del incipiente grupo Herederos en donde con orgullo su hijo Nicolás Cordero sigue el camino del canto en compañía de Felipe Campos, Belisario Ulivarri, Ezequiel Lastra y Giuliano Sagripanti.

"Me invade la ansiedad"

"Siempre que afronto un nuevo desafío me invade la ansiedad, el nerviosismo y la expectativa. Aparte siempre tiene un significado especial cantar para mi gente. Además, vengo preparando un show que brindaré en salas y teatros de distintos puntos del territorio nacional. Se viene presagiando un espectáculo de notable nivel, donde la concurrencia pueda disfrutar de principio a fin. Habrá bailarines y también invitados especiales. Una apuesta hecha con la mente y el corazón", aseguró Gastón.

"La noche, que promete ser inolvidable, contará con las mejores canciones de mi extenso repertorio, pero además no faltarán mis últimos lanzamientos", agregó el cantor.

Gastón Cordero un cuarto de siglo recorriendo los distintos escenarios del país con buen acompañamiento del público. Además, su música tiene un gran éxito en Bolivia con varios millones de reproducciones en sus videos.

Desde niño la música formó parte de su vida, a los 4 años ya mostraba interés por cantar y su primer escenario fue en el jardín de infantes, donde interpretó la zamba "La atardecida", de Manuel J. Castilla.