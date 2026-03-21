The Madison: Michelle Pfeiffer y Kurt Russell lideran la nueva apuesta

El universo de Yellowstone suma una nueva historia con The Madison, la producción que reúne a Michelle Pfeiffer y Kurt Russell como protagonistas y productores ejecutivos. La serie propone un relato atravesado por la pérdida, la adaptación y los vínculos familiares, con la intención de ampliar el alcance de la franquicia de Paramount+.

La trama gira en torno a la familia Clyburn, que debe enfrentar la muerte de dos de sus integrantes en un accidente aéreo. A partir de ese hecho, la historia se adentra en el proceso de duelo y en cómo cada miembro intenta sobrellevar la tragedia, exponiendo tensiones y distintas formas de afrontar la ausencia.

Pfeiffer interpreta a Stacy, una mujer que atraviesa un estado de shock tras la pérdida de su esposo, mientras que Russell aporta una mirada reflexiva sobre el impacto que deja la muerte en quienes continúan con sus vidas. La narrativa pone el foco en lo emocional y en los vínculos que se reconfiguran tras la tragedia.

Uno de los ejes principales es el cambio de escenario: la familia se traslada desde Nueva York hacia Montana, lo que obliga a sus integrantes a adaptarse a un entorno completamente distinto. Ese contraste entre lo urbano y lo rural potencia los conflictos internos y las dudas sobre el futuro.

El elenco se completa con Elle Chapman y Beau Garrett, quienes interpretan a las hijas de la familia y muestran distintas formas de enfrentar la pérdida. Mientras una evita el tema, la otra intenta sostener la unidad familiar, en un equilibrio que se vuelve cada vez más frágil.

Aunque surgió como un proyecto vinculado a Yellowstone, The Madison fue consolidando una identidad propia. Desde Paramount+ destacan que la serie puede sostenerse por sí misma, con una historia independiente que mantiene el espíritu del universo original.

Los nuevos episodios están previstos para el 21 de marzo de 2026 y ya se confirmó que existe material grabado para una segunda temporada, con expectativas de continuidad.