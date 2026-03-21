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Espectáculos

Sydney Sweeney se lanza al diseño de moda con transparencias, encaje y un estilo “sporty chic”

La actriz de “Euphoria” protagoniza la campaña de lanzamiento de “Syrn”, su propia marca. Desde vestidos lenceros románticos hasta combinaciones audaces con botas de cuero, los detalles de una propuesta que busca “entender a las mujeres”.
Sabado, 21 de marzo de 2026 12:22

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 Convertida en uno de los íconos de estilo más influyentes de la Generación Z, Sydney Sweeney decidió dar el salto definitivo al mundo empresarial con el lanzamiento de Syrn, su marca de lencería. Lejos de quedarse solo en el rol ejecutivo, la actriz puso el cuerpo para protagonizar una campaña versátil que alterna entre la sensualidad clásica y la comodidad urbana.

La colección debut refleja la búsqueda personal de Sweeney por encontrar prendas que sean funcionales sin sacrificar la estética. En las imágenes de lanzamiento, la actriz despliega un abanico de tendencias que prometen marcar la temporada 2026.

 

 

Los "key items" de la colección

La propuesta de estilo de Sweeney se divide en tres estéticas bien marcadas que se pudieron ver en el shooting de presentación:

  • Romanticismo "Nude": Uno de los looks más destacados presenta a la actriz en un slip dress (vestido lencero) de seda en tono rosa pálido, con detalles de encaje floral en el busto y los laterales, evocando una estética vintage y delicada.
  • Sporty & Boots: Rompiendo con la lencería tradicional, Sweeney propuso una combinación audaz: ropa interior de corte deportivo (con elástico a la vista y vivos blancos) combinada con botas de cuero marrón de caña alta. Un guiño al streetwear que saca la ropa interior a la calle.
  • Transparencias y Negro: Para la línea más nocturna, la actriz lució conjuntos de corpiños de encaje negro con faldas midi totalmente transparentes en tono nude, y stilettos de charol, jugando con las texturas y las capas.
  • Comfy-Boyfriend: Apostando a la comodidad, otro de los cambios incluyó boxers blancos de tiro alto combinados con camisas de franela a cuadros abiertas, un look "de casa" relajado y sexy.

 

Diseño inclusivo y accesible

"El proyecto nació de mi experiencia personal con prendas incómodas", había confesado Sweeney a la prensa especializada. Por ello, la línea de diseño prioriza la moldería: corpiños armados pero sin estructuras rígidas y bombachas que no marcan la piel.__IP__

La colección llega al mercado con una curva de talles amplia (44 medidas distintas) y una estrategia de precios competitiva, manteniendo la mayoría de las piezas por debajo de los 100 dólares, buscando democratizar el acceso a la lencería de diseño.

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