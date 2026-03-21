Un proyecto de ley para evitar las inundaciones en el norte de Salta tiene media sanción en el Senado

Un proyecto de ley que contempla un fondo de 10 mil millones de pesos para obras de infraestructura que eviten desbordes de los ríos que afecten a comunidades del Chaco Salteño, fue tratado el año pasado y consiguió el voto unánime del Senado de la Nación. El proyecto pasó a Diputados pero nunca se trató por tanto el próximo 5 de mayo perdería su estado parlamentario y con eso, la posibilidad de que se ejecuten obras que contengan el avance de los ríos que cada año provocan enormes destrozos, pérdidas de animales y de toda esperanza a cientos de familiares del Chaco Salteño.

Unanimidad en la Cámara alta

El proyecto, al momento de su presentación a esta altura del año pero en 2025 fue votado de forma unánime - es decir tuvo también los votos de los senadores nacionales por LLA- "porque era absolutamente atendible y así lo entendieron legisladores nacionales de todas las provincias cuando analizaron el texto. En ese momento pedimos 10 mil millones de pesos que dentro de un presupuesto nacional es una cifra que no tiene ninguna gravitación importante, pero que es vital para que se ejecuten obras para cientos de puesteros, criollos y campesinos que ven de qué manera los ríos se llevan su trabajo de años", explicó el ex senador por Salta, Sergio "Oso" Leavy.

Leavy recordó que "lógicamente que la iniciativa contó con todo el apoyo del ex senador por Salta, Juan Carlos Romero, y por eso logramos una apoyo unánime del senado. Lo que establece el proyecto de ley es que sea la Jefatura de gabinete, junto al Gobierno de Salta y la participación de los tres intendentes de los pueblos más afectados por el avance de los ríos sobre sus comunidades, que determinen de qué manera y con qué obras se debe evitar el desborde de los ríos. En ese momento ni ahora soy del espacio político libertario, tampoco del gobernador de Salta, los intendentes tampoco pertenecen a mi espacio pero en todo caso, eso es lo de menos. Lo que interesa en este momento es que los diputados nacionales por Salta impulsen esa iniciativa, dialoguen con los otros legisladores, les expliquen una situación dramática que ellos no conocen por ser de otras provincias, y se sancione la ley. Si nosotros hemos logrado el voto unánime los diputados nacionales por Salta no tengo dudas que pueden lograr la sanción".

Leavy precisó que "hablé con el diputado nacional Zapata, el tema está en conocimiento de todos los legisladores nacionales por Salta, del gobernador y de los intendentes Rogelio Nerón de Santa Victoria y de Ariel Arias de Morillo. Solo tienen que acordar seguir impulsando esta ley porque perderá estado parlamentario el 5 de mayo, o sea que queda un mes y medio. Ojalá lo hagan porque las obras de infraestructura son las únicas que van a garantizar que esto no siga sucediendo en las comunidades norteñas. Yo estoy a entera disposición y estoy seguro que el ex senador Romero tendrá mi misma postura porque acá no se tata de nombres, sino que se impulsen políticas de estado para que estos salteños no sigan sufriendo a consecuencia de la crecida de los ríos".

La situación de Bahía Blanca

El ex senador salteño Leavy recordó que "el año pasado tratamos la emergencia en Bahía Blanca que había vivido una situación muy grave como todos recordarán y había consenso para conseguir una fuerte suma para enfrentar esa tragedia que vivió esa ciudad. Por eso pedí tratar un proyecto de ley sobre tablas referido a la emergencia del Chaco Salteño. Era difícil lograrlo porque se necesitaban los dos tercios pero tuvimos un debate previo en el que les expliqué a mis pares la situación dramática que se vivía en el departamento Rivadavia tanto los criollos como los originarios".

Leavy recordó que "el senador Romero por su parte habló con los otros bloques de senadores explicándoles la situación y las obras que se habían hecho cuando él era gobernador de Salta. Recuerdo que el senador Luis Juez de Córdoba nos expresó su satisfacción por poder dar su voto a un proyecto que iba en beneficio de tantos argentinos y por eso , con mucha alegría conseguimos que se apruebe de forma unánime, es decir aprobado por la totalidad del senado".

Lo que queda "es que los actuales legisladores no dejen que pierda estado parlamentario porque lo único que aliviará la situación de tantos criollos y originarios son obras que la nación debe ejecutar, no ha y otra solución, al punto que así lo vieron los senadores libertarios en ese momento" remarcó Leavy.