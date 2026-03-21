Condenan a 10 años de prisión a un hombre vinculado a la Iglesia Evangélica por abuso sexual

Un hombre mayor de edad, vinculado a una iglesia evangélica del centro de la ciudad de Salta, fue condenado a diez años de prisión efectiva tras ser encontrado culpable de seis hechos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente.

El fallo fue dictado por la jueza del distrito Centro, Cecilia Flores Toranzos, quien lo condenó a ocho años de prisión por los hechos juzgados y resolvió además revocar una condena anterior dictada en 2023 por delitos contra la integridad sexual. En ese marco, dispuso la unificación de ambas penas en una condena única de diez años de cumplimiento efectivo.

Durante el debate, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Celina Morales Torino, representó al Ministerio Público Fiscal y logró acreditar que los abusos ocurrieron en seis oportunidades entre 2018 y 2022.

Según se expuso en el juicio, la víctima era menor de edad y asistía a la iglesia donde el acusado, hijo de pastores, tenía un rol dentro de la congregación. La investigación determinó que el hombre se valió de ese vínculo y de la confianza generada en el ámbito religioso para cometer los abusos.

En su alegato, la fiscal había solicitado una pena de diez años de prisión y la unificación con la condena previa en una pena única de doce años, aunque finalmente el tribunal fijó una sanción menor.