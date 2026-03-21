Murió Daniel Buira, el primer baterista de Los Piojos: tenía 54 años

El rock nacional atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Daniel Buira, baterista, percusionista y uno de los fundadores de Los Piojos. El músico tenía 54 años y falleció este 21 de marzo luego de descompensarse en una de las sedes de la Escuela de Percusión La Chilinga.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando un testigo encontró a Buira en el patio del lugar con dificultades respiratorias y dio aviso al SAME. A pesar de la rápida intervención médica y las maniobras de reanimación, los profesionales no lograron estabilizarlo. Posteriormente, sus familiares indicaron que el artista padecía asma.

Daniel Buira había vuelto a tener un rol activo en la escena musical en los últimos años. En 2024 se sumó al esperado regreso de Los Piojos y participó de una serie de shows multitudinarios, entre ellos los realizados en el estadio de River durante 2025, lo que marcó un reencuentro muy celebrado con el público.

Nacido el 26 de septiembre de 1971 en Villa Bosch, Buira fue una pieza clave en los primeros años de la banda, a la que integró hasta el año 2000. Su estilo rítmico y su impronta fueron determinantes en la identidad sonora del grupo, que se convirtió en uno de los referentes del rock argentino.

Al anunciar su regreso, el músico había compartido un mensaje que reflejaba su vínculo con la banda y sus seguidores: “¡Hola a todos y todas! Cada uno es responsable de sus actos. Son muchos años de esperar este momento en mi vida personal. Los Piojos son parte de mi vida, de todos los días de mi vida, y quiero darle a todo este público piojoso que tanto esperó toda mi composición, mi ritmo y mi estilo que tanto marcó la banda. Gracias”.

Además de su paso por Los Piojos, Buira formaba parte de la Escuela de Percusión La Chilinga y desarrolló una amplia trayectoria colaborando con otros artistas y proyectos musicales. Participó junto a Arbolito, Fabiana Cantilo y Vicentico, entre otros, y también impulsó su propio proyecto junto a músicos amigos, la banda No Bailo.