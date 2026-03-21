Qué libros se leen hoy: Inma Rubiales, la autora que conquista los lectores juveniles

Agotados. Para muchos puede parecer increíble, y más cuando sabemos que la generación alfa, está inmersa en el mundo de lo digital, pero elige tomarse un tiempo para leer....leer en papel.

La autora que ha logrado este amor por la lectura en los jóvenes tiene 24 años. Es parte de la generación alfa, y maneja el lenguaje de sus pares. Su primera novela publicada en papel fue "Un amigo gratis", en 2019, antes ya había triunfado en Wattpad, plataforma donde acumula millones de lecturas.

Tenía 17 años.

Hoy sus libros son buscados en las postales de compras, pero también en las librerías físicas, donde los vendedores admiten con un cierto sesgo de felicidad: "está agotado".

Dos de sus títulos están agotados en Salta, y uno de ellos es "Todos los lugares que mantuvimos en secreto". Sin duda a nivel mundial, se posiciona como una de las novelas de romance juvenil más leídas del momento.

El relato

La historia sigue a Maeve, una joven que atraviesa una etapa de confusión personal y decide, impulsivamente, comprar un pasaje de ida a Finlandia para reconectar con su pasado y sus raíces. Allí vuelve a encontrarse con Connor, su mejor amigo de la infancia, y juntos emprenden un camino de autodescubrimiento en el que enfrentan sus miedos y buscan darle sentido a sus vidas a través de una lista de deseos compartida.

Maeve siente que no se conoce a sí misma. Vive marcada por la duda de si su madre logró cumplir sus sueños antes de morir, mientras su relación de pareja se deteriora y la rutina la agota. En ese contexto, decide regresar al lugar donde vivió durante su infancia, sin imaginar que allí se reencontraría con Connor. Él, por su parte, siempre creyó que Maeve volvería algún día, aunque nunca imaginó que lo haría en ese estado: desorientada, caótica y en plena búsqueda de identidad. Ambos comparten un mismo temor: dejar pasar la vida sin hacer nada significativo. Por eso, deciden escribir una lista con todo lo que desean experimentar antes de morir y comprometerse a cumplirla juntos.

Un segundo título, agotado

“El arte de ser nosotros”, otro éxito del romance juvenil. Esta obra salió al mercado literario en 2023, una novela New Adult que también logró gran repercusión entre los lectores jóvenes. La historia gira en torno a Logan, un joven que se volvió distante y emocionalmente cerrado tras una pérdida, y Leah, una chica tímida que encuentra refugio en los libros y en una comunidad de lectores en internet.

Logan arrastra el peso de una vida marcada por el dolor, lo que lo llevó a construir una personalidad fría y aparentemente impenetrable. No le preocupa que los demás lo perciban como el antagonista de su propia historia.

Leah, en cambio, nunca se sintió protagonista de la suya. Prefiere pasar desapercibida, con la mirada puesta en las páginas de los libros y en el universo digital donde comparte su amor por la lectura.

A simple vista, no tienen nada en común. Leah no es el tipo de chica que Logan busca, y Logan representa exactamente el tipo de persona que ella intenta evitar. Sin embargo, es precisamente esa diferencia la que da lugar a una conexión inesperada, marcada por el crecimiento personal, la sanación emocional y el descubrimiento mutuo.

Más de la autora

Inma Rubiales, nacida en Almendralejo, Extremadura, en 2002, encontró desde muy joven en la escritura una forma de comprender el mundo. Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, combina su pasión por las historias con una vida atravesada por la música, la lectura constante y el vínculo con su mascota, Hugo. Su objetivo como autora es que sus libros funcionen como refugio para quienes los leen.

Con títulos como Hasta que nos quedemos sin estrellas (2022), El arte de ser nosotros (2023), Todos los lugares que mantuvimos en secreto (2024) y Nuestro lugar en el mundo (2025), Rubiales se consolidó como una de las nuevas voces más fuertes del romance juvenil. Su debut editorial se produjo en 2019. Siete años después, regresa a las librerías con Un amigo gratis.