Pidió probar una moto, no volvió y luego la vendía en redes: allanamientos y dos denteindos

Dos jóvenes de 19 y 23 años fueron imputados por estafa luego de llevarse una motocicleta con engaños y ofrecerla a la venta en redes sociales. La Policía realizó allanamientos, logró recuperar el rodado y secuestró elementos clave para la causa.

La investigación permitió identificar a dos sospechosos que habrían actuado de manera coordinada. Con esos elementos, la Justicia ordenó allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Salta.

Durante los procedimientos se secuestró la motocicleta sustraída, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa. Ambos acusados fueron detenidos e imputados por el delito de estafa por el fiscal penal 5, Federico Jovanovics.

Pidió probar la moto y desapareció

El hecho ocurrió el 11 de febrero en un domicilio de calle Santa Victoria al 600. Un hombre que se dedica a la compra y venta de motovehículos fue contactado por un supuesto interesado en adquirir una moto.

Durante el encuentro, el sospechoso solicitó probar distintos rodados y dejó una caja que aparentaba contener dinero como garantía. Sin embargo, al subirse a una Yamaha FZ, se retiró del lugar y no regresó. Luego se comprobó que dentro de la caja había una impresora.

La moto apareció a la venta en redes

Tras el hecho, la víctima realizó averiguaciones por su cuenta y detectó que la motocicleta era ofrecida en redes sociales mediante perfiles falsos.

Ese dato permitió orientar la investigación y establecer posibles vínculos con los autores del hecho.

Cómo avanzó la investigación

Con intervención policial, se realizaron tareas investigativas que incluyeron análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, informes sobre líneas telefónicas y relevamientos digitales.

A partir de estas diligencias, se logró identificar a los dos sospechosos, uno señalado como autor del engaño directo y el otro como partícipe en la venta del rodado a través de redes sociales.