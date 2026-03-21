Clima en Salta hoy: se esperan posibles tormentas fuertes con granizo en gran parte de la provincia

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Salta este sábado 21 de marzo. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y la noche.

El cambio de tiempo ya comenzó a sentirse en la ciudad con la presencia de viento y aumento de la nubosidad. Según el pronóstico oficial, las condiciones podrían desmejorar hacia la tarde con el desarrollo de tormentas.

Las zonas bajo alerta

Durante la tarde, la alerta alcanza a una amplia región de la provincia:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

También incluye:

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

Y los departamentos:

Rivadavia

Anta

General Güemes

La Candelaria

Metán

Rosario de la Frontera

El organismo nacional advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas.

Estos fenómenos podrían estar acompañados por:

Actividad eléctrica frecuente

Caída de granizo

Ráfagas de viento de hasta 90 km/h

Abundante caída de agua en cortos períodos

En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados entre 15 y 30 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual en algunas zonas.

Las zonas que seguirán bajo alerta por la noche

Para la noche de este sábado, la alerta amarilla continuará vigente, aunque concentrada en sectores específicos del norte provincial.

Las áreas bajo advertencia son:

Rivadavia

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

Se espera que las tormentas persistan, manteniendo condiciones de inestabilidad.