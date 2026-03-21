Clima en Salta hoy: se esperan posibles tormentas fuertes con granizo en gran parte de la provincia

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Salta este sábado 21 de marzo. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y la noche.
El cambio de tiempo ya comenzó a sentirse en la ciudad con la presencia de viento y aumento de la nubosidad. Según el pronóstico oficial, las condiciones podrían desmejorar hacia la tarde con el desarrollo de tormentas.
Las zonas bajo alerta
Durante la tarde, la alerta alcanza a una amplia región de la provincia:
- Capital
- Cerrillos
- Guachipas
- La Viña
- Zona baja de Chicoana
- Zona baja de La Caldera
- Zona baja de Rosario de Lerma
- Zona montañosa de Cafayate
También incluye:
- General José de San Martín
- Yunga de Iruya
- Yunga de Orán
- Yunga de Santa Victoria
Y los departamentos:
- Rivadavia
- Anta
- General Güemes
- La Candelaria
- Metán
- Rosario de la Frontera
El organismo nacional advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas.
Estos fenómenos podrían estar acompañados por:
- Actividad eléctrica frecuente
- Caída de granizo
- Ráfagas de viento de hasta 90 km/h
- Abundante caída de agua en cortos períodos
En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados entre 15 y 30 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual en algunas zonas.
Las zonas que seguirán bajo alerta por la noche
Para la noche de este sábado, la alerta amarilla continuará vigente, aunque concentrada en sectores específicos del norte provincial.
Las áreas bajo advertencia son:
- Rivadavia
- General José de San Martín
- Yunga de Iruya
- Yunga de Orán
- Yunga de Santa Victoria
Se espera que las tormentas persistan, manteniendo condiciones de inestabilidad.