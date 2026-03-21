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Salta

Clima en Salta hoy: se esperan posibles tormentas fuertes con granizo en gran parte de la provincia

Se esperan tormentas de variada intensidad durante la tarde y la noche de este sábado 21 de marzo en gran parte de la provincia. El alerta alcanza a Capital y varios departamentos, con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y posibilidad de caída de granizo.
Sabado, 21 de marzo de 2026 15:41

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Salta este sábado 21 de marzo. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y la noche.

Notas Relacionadas

El cambio de tiempo ya comenzó a sentirse en la ciudad con la presencia de viento y aumento de la nubosidad. Según el pronóstico oficial, las condiciones podrían desmejorar hacia la tarde con el desarrollo de tormentas.

Las zonas bajo alerta 

Durante la tarde, la alerta alcanza a una amplia región de la provincia:

  • Capital
  • Cerrillos
  • Guachipas
  • La Viña
  • Zona baja de Chicoana
  • Zona baja de La Caldera
  • Zona baja de Rosario de Lerma
  • Zona montañosa de Cafayate

También incluye:

  • General José de San Martín
  • Yunga de Iruya
  • Yunga de Orán
  • Yunga de Santa Victoria

Y los departamentos:

  • Rivadavia
  • Anta
  • General Güemes
  • La Candelaria
  • Metán
  • Rosario de la Frontera

El organismo nacional advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas.

Estos fenómenos podrían estar acompañados por:

  • Actividad eléctrica frecuente
  • Caída de granizo
  • Ráfagas de viento de hasta 90 km/h
  • Abundante caída de agua en cortos períodos

En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados entre 15 y 30 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual en algunas zonas.

Las zonas que seguirán bajo alerta por la noche 

Para la noche de este sábado, la alerta amarilla continuará vigente, aunque concentrada en sectores específicos del norte provincial.

Las áreas bajo advertencia son:

  • Rivadavia
  • General José de San Martín
  • Yunga de Iruya
  • Yunga de Orán
  • Yunga de Santa Victoria

Se espera que las tormentas persistan, manteniendo condiciones de inestabilidad.

 

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