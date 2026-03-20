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Salta

Clima en Salta. Nueva alerta por lluvias y todo el pronóstico del primer fin de semana de otoño

El ingreso de un sistema frontal traerá lluvias, tormentas y un descenso térmico desde este sábado. 
Viernes, 20 de marzo de 2026 18:55

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En el inicio del otoño, un frente frío avanza hacia la región del NOA y provocará un cambio en las condiciones del tiempo durante el fin de semana, con tormentas, lluvias y una leve baja en las temperaturas que afectará a Salta, el Valle de Lerma y el este de la provincia.

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El fenómeno ingresaría este sábado entre el mediodía y la tarde, con un período de mayor intensidad que motivó la emisión de una alerta meteorológica por parte del Servicio Meteorológico Nacional

En este contexto, el meteorólogo Edgardo Escobar explicó a El Tribuno que un sistema frontal está generando tormentas en el sur de La Rioja, Córdoba y Rosario, y continúa su desplazamiento. Detalló que el momento más crítico se daría entre las 12 y las 18 del sábado, aunque aclaró que las condiciones inestables podrían persistir más allá de ese horario. “Después de las 18 pueden continuar lluvias en forma de tormentas aisladas, incluso durante la noche y la madrugada del domingo”, indicó.

Domingo, ¿sin lluvias?

Para el domingo por la tarde se prevé una mejora parcial, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado y, por el momento, sin precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, el sábado alcanzaría una máxima de 25°, mientras que el domingo descenderá a 22°, valores que se mantendrían el lunes.

Además, se espera que el lunes ingrese un nuevo pulso de aire frío, con probabilidad de precipitaciones hacia la tarde-noche.

El martes presentará condiciones similares, con una máxima de 22° y baja probabilidad de lluvias, tendencia que se mantendría durante miércoles y jueves.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional ya habían anticipado en su informe trimestral (por marzo, abril y mayo) temperaturas y precipitaciones por encima de lo normal, un escenario que se confirma día a día. 

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