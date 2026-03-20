Desde las 11.45, ya se respira el otoño en Salta

El otoño comenzó oficialmente en el hemisferio sur este viernes 20 de marzo a las 11:46 (hora argentina), con el denominado equinoccio de otoño, un fenómeno astronómico que señala el fin del verano y el inicio de una nueva etapa caracterizada por temperaturas más moderadas y cambios en la duración de la luz solar.

Según datos del Servicio de Hidrografía Naval, el equinoccio ocurre cuando el Sol se ubica exactamente sobre la línea del Ecuador, lo que provoca que los rayos solares incidan de manera perpendicular sobre el planeta. Este posicionamiento genera un equilibrio casi perfecto entre el día y la noche en todos los puntos de la Tierra, una particularidad que solo se repite dos veces al año.

A partir de este evento, en el hemisferio sur comienza un proceso progresivo en el que los días se acortan y las noches se alargan. Esta transición continuará hasta el 21 de junio, cuando se produzca el solsticio de invierno, marcando el día más corto del año y el inicio de la estación más fría.

El cambio de estación no solo tiene implicancias astronómicas, sino que también impacta directamente en la vida cotidiana y en los sistemas naturales. Con el avance del otoño, las temperaturas comienzan a descender de manera gradual, la radiación solar disminuye y se modifican los ciclos biológicos de plantas y animales. La caída de las hojas en árboles caducos es uno de los signos más visibles de esta transformación.

En este contexto, el inicio del otoño en Salta llega con condiciones variables. Durante la jornada se prevé cielo mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 25 grados. Hacia el mediodía podrían registrarse lluvias débiles con una probabilidad cercana al 30%, situación que podría repetirse durante la tarde y la noche.

El viento se mantendrá leve a moderado del noreste, mientras que el índice UV alcanzará niveles altos en las primeras horas de la tarde, lo que obliga a mantener medidas de protección solar incluso en jornadas nubladas.

Este escenario marca el comienzo de una etapa de transición, en la que el calor intenso del verano comienza a quedar atrás y da paso a jornadas más templadas, con mayor presencia de nubosidad y amplitud térmica. Con el correr de las semanas, estos cambios se irán acentuando, anticipando la llegada del invierno.

De esta manera, el otoño no solo se instala en el calendario, sino que empieza a sentirse en el ambiente, en los paisajes y en la dinámica diaria de la provincia.