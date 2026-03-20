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Deportes

Falleció Ernesto Cherquis Bialo, a los 85 años

El periodista deportivo uruguayo nacionalizado argentino se especializaba en boxeo.
Viernes, 20 de marzo de 2026 22:55

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El periodista uruguayo nacionalizado argentino Ernesto Cherquis Bialo, falleció este viernes a sus 85 años, luego de pasar por una internación de varios días.

Cherquis Bialo se destacó en el ámbito del deporte, se especializaba en boxeo, y trabajó en gran cantidad de medios desde 1962, incluyendo las radios Rivadavia y Splendid.

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.

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