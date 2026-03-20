Confirman un caso de chikungunya en El Galpón

La gerente del hospital San Francisco Solano de El Galpón, Cristina Lobo, confirmó hoy un caso de chikungunya en la localidad ubicada en el departamento de Metán.

“Es una persona adulta que vive en el barrio 24 de Julio, pero también tiene una residencia en el barrio San Francisco. Es una mujer que estuvo en distintos lugares. Estamos haciendo la investigación epidemiológica para ver cuál ha sido el nexo, para saber si es o no un caso autóctono de nuestra zona, después de las inundaciones”, dijo Lobo en declaraciones al medio De hoy no pasa TV.

“Estamos muy cercanos a Anta donde ya tuvimos un caso en Apolinario Saravia, otro en Las Lajitas, dos en Salta Forestal y de ayer ya tenemos declarado el brote de chikungunya en El Quebrachal, en la zona de Gaona, que queda paralelo a nuestra zona de Los Rosales y de Orquera”, destacó.

