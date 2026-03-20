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Nacionales

¿El lunes es feriado en Argentina y se paga doble? Qué pasa con el 23 y el 24 de marzo

El lunes 23 de marzo es día no laborable y no se paga doble, mientras que el martes 24 sí es feriado nacional y quienes trabajen deben cobrar con recargo.
Viernes, 20 de marzo de 2026 20:49

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Una de las dudas más frecuentes en la previa del fin de semana largo es si el lunes 23 de marzo es feriado. La respuesta es no: el lunes 23 de marzo no es feriado, sino un día no laborable con fines turísticos.

Esto significa que no tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional y, por lo tanto, no aplica el pago doble para quienes trabajen.

¿Se paga doble el lunes 23?

No. Al tratarse de un día no laborable, el pago es normal, como cualquier jornada habitual.

Además, en este tipo de fechas:

  • El empleador define si se trabaja o no
  • Si el trabajador presta tareas, cobra su salario habitual
  • No hay recargo ni compensación extra

El martes 24 de marzo sí es feriado nacional

El martes 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado inamovible en Argentina.

En este caso, la ley laboral establece condiciones diferentes respecto al pago.

¿Cómo se paga si se trabaja el feriado del 24 de marzo?

Quienes trabajen el martes 24 deben cobrar el doble de una jornada normal.

Es decir:

  • Si no trabajás → cobrás el día igualmente
  • Si trabajás → cobrás el día normal + un adicional equivalente (doble jornada)

Diferencia clave entre feriado y día no laborable

La principal diferencia está en el pago y la obligatoriedad:

Día no laborable (lunes 23):

  • El empleador decide
  • Se paga normal

Feriado nacional (martes 24):

  • Rige la ley de feriados
  • Si se trabaja, se paga doble

Un fin de semana largo con distintas condiciones

 

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