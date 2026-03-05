PUBLICIDAD

18°
5 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
fiesta en el maray
Chicoana
Clima en Salta
Irán
VPH
Susana Giménez
Congreso
aumento en boleto de saeta
Salta

¿Se adelantó el otoño en Salta?

Aunque el otoño astronómico comenzará el 20 de marzo a las 11.46, desde el punto de vista meteorológico la estación ya se considera iniciada desde el 1 de marzo. Para los próximos días se esperan temperaturas más frescas, cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones.

Carina Costello
Jueves, 05 de marzo de 2026 09:29
El cambio de estación comienza a sentirse en Salta. Si bien el otoño astronómico iniciará oficialmente el 20 de marzo a las 11.46, según datos del Servicio de Hidrografía Naval, desde el punto de vista meteorológico la nueva estación se considera iniciada desde el 1 de marzo.

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que esta diferencia responde a criterios estadísticos utilizados para el análisis del clima. En ese marco, indicó que el descenso de temperatura que se percibe en los últimos días es parte de ese cambio estacional. “Se puso fresco y seguirá todo el fin de semana”, señaló.

Además del descenso térmico, el panorama climático estará marcado por la inestabilidad. Escobar anticipó que durante las próximas jornadas se mantendrá el cielo mayormente nublado y con probabilidad de precipitaciones. “Todo el día estará nublado y hay probabilidad de lluvias y tormentas”, indicó.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para distintas regiones de la provincia. En los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos la advertencia rige hasta las 18 de este jueves.

En esas zonas se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, caída de granizo y precipitaciones abundantes en cortos períodos. Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 30 y 45 milímetros, aunque podrían superarse de manera local.

Por otra parte, para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate, la alerta se extiende desde el mediodía de este jueves hasta las 6 del viernes.

La advertencia también alcanza a los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y General José de San Martín, además de las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria. En estos sectores se esperan tormentas de variada intensidad con lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 50 milímetros.

De esta manera, el inicio de marzo muestra un escenario más fresco e inestable, con características que comienzan a marcar la transición entre el verano y el otoño en la provincia.

