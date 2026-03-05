VIDEO. Con el Chaqueño Palavecino a la cabeza, lanzaron el 35° Festival Nacional de la Chicha

En la Usina Cultural se realizó este jueves la presentación oficial del 35° Festival Nacional de la Chicha, una de las celebraciones culturales más importantes del calendario salteño, que tendrá lugar del 13 al 15 de marzo en el municipio de La Caldera.

El lanzamiento contó con la participación del intendente de La Caldera, Diego Sumbay, autoridades locales, artistas invitados y chicheras de la región, quienes compartieron con los presentes degustaciones de chicha, la bebida ancestral elaborada tradicionalmente a base de maíz y considerada un símbolo de identidad cultural del norte argentino.

Artistas de primer nivel en la cartelera

Durante la conferencia de prensa también estuvieron presentes varios de los artistas que formarán parte de la cartelera. Uno de los principales protagonistas fue el reconocido folclorista Chaqueño Palavecino, quien destacó su vínculo con el festival.

“Yo tengo el privilegio de volver, he estado muchas veces en la Chicha”, expresó el cantante, agradeciendo al intendente por volver a convocarlo para esta nueva edición.

Fotos: Damaris Sardinas

El artista también se refirió a la tradición de la bebida que da nombre al encuentro. Explicó que la chicha es una de las primeras bebidas elaboradas por los pueblos originarios, producto de la fermentación del maíz, y recordó que en sus orígenes se preparaba de manera totalmente artesanal.

Además del Chaqueño, la grilla artística incluye a figuras destacadas del folclore y la música popular como Christian Herrera, Los Kjarkas, Las Voces de Orán, Valentina Márquez, Indio Lucio Rojas, Marcela Ceballos y Alma Carpera, entre otros artistas invitados.

Impacto cultural y económico

El intendente Sumbay explicó que el predio del festival se encuentra en la etapa final de preparación y tendrá capacidad para albergar a unas 10.000 personas. Además, remarcó que el evento no solo promueve la cultura sino que también impulsa la economía local.

“Es un evento que organiza la municipalidad con el fin de generar una dinámica económica para la comunidad. Lo que deja el festival vuelve en servicios para los vecinos”, señaló el jefe comunal.

Tradición, música y encuentro popular

La celebración contará con dos noches centrales de espectáculos musicales el viernes 13 y sábado 14, mientras que el domingo 15 se realizará una jornada de doma y baile popular.

Las entradas ya se encuentran a la venta en diferentes puntos físicos y a través de la plataforma digital. Las populares tienen un valor de 35 mil pesos, mientras que las plateas ascienden a 65 mil.

Cada año, el Festival Nacional de la Chicha reúne a miles de visitantes en La Caldera, quienes llegan para disfrutar de la música, las tradiciones y la degustación de esta bebida ancestral que forma parte del patrimonio cultural del norte argentino.