Donald Trump recibió a Lionel Messi en la Casa Blanca: "Es mejor que Pelé"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Lionel Messi en la Casa Blanca junto a sus compañeros del Inter Miami CF, tras la consagración del conjunto dirigido por Javier Mascherano en la Major League Soccer durante la temporada 2025.

Durante la ceremonia, el mandatario norteamericano elogió en varias oportunidades al capitán de la Selección argentina y no dudó en destacar su trayectoria. “Messi es mejor que Pelé”, afirmó Trump ante los jugadores y directivos del club estadounidense.

El presidente también expresó su admiración personal por el rosarino. “Soy tu fan”, le dijo directamente a Messi mientras posaban para las fotos con el plantel campeón detrás.

En otro tramo de su discurso, Trump destacó la decisión del futbolista argentino de continuar su carrera en Estados Unidos tras conquistar el Mundial con Argentina. “Leo pudo haber ido a cualquier lugar después del Mundial, cualquier club del planeta lo quería, pero eligió venir aquí y ayudar a que el fútbol crezca en Estados Unidos”, señaló.

Además, el mandatario subrayó el impacto que tuvo el astro argentino en la liga estadounidense: “Desde que llegó, el interés por la MLS explotó. La gente quiere verlo jugar, quiere ver a este equipo campeón”.

Trump también felicitó al plantel por el título obtenido y aseguró que “lo que hicieron la temporada pasada fue increíble”, al tiempo que definió a Messi como “uno de los atletas más grandes que ha visto el mundo”.

Es la primera vez que Messi visita la Casa Blanca, ya que en enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.

Noticia en desarrollo...