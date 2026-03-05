Gran Hermano, generación dorada: aseguran que Andrea del Boca tendría un informante en la casa

Un nuevo escándalo persigue a Gran Hermano “Generación dorada” y tiene a Andrea del Boca como protagonista. Especialistas del formato aseguraron que la actriz estaría recibiendo información del afuera para aprender a sobrellevar su estadía dentro de la casa.

Las sospechas de que la actriz estaría siendo guionada por alguien de la producción comenzaron porque la audiencia notó cómo ella le “hablaba” a las almohadas sobre sus estrategias y miradas sobre la casa.

“Andrea habla con una almohada y le cuenta estrategias que nos hace dar cuenta que recibe información”, opinó Mariana Fabbiani en DDM (América TV).

Sin embargo, el periodista Guido Záffora fue más allá y señaló la existencia de un “guionista“ encargado de ayudar a la actriz dentro del reality: “Hay un topo que se llama guionista que está aconsejando, que lleva información, una persona que le dice ‘guarda Andrea que estás perdiendo poder’, ‘guarda que te están sacando la cocina’”.

Y agregó: “Andrea tiene una persona que le está delineando cómo es el discurso; los demás se dan cuenta”.

Según explicaron, la posición de Del Boca dentro de la casa no es del todo buena, considerando que se ganó el odio de algunos de los participantes de la casa. Los principales conflictos se dan con respecto a la comida y el mando de la cocina, como también el orden y la limpieza de las áreas compartidas.

La hija de Andrea del Boca reveló su estrategia

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano revolucionó al país y sorprendió a más de uno. Sin embargo, lo que parecía una participación orgánica resultó ser una estrategia “fríamente calculada”, según las últimas declaraciones de su hija Anna Chiara.

La influencer compartió con sus colegas del stream react de GH, Daniela Celis y Fefe Bongiorno, cómo fue la charla que tuvo con su madre previo a su ingreso a la casa más famosa del país.

Según las declaraciones de la joven a las cuales accedió Agencia Noticias Argentinas, el foco principal estuvo puesto en un lugar estratégico, ya utilizado y reinado por otras generaciones: la cocina. “Ella entró con la estrategia de ‘el delantal’”, reveló.

"Sabíamos que iba a haber un Alfa o una Petrona. La cocina es un lugar de poder y te van a querer sacar de ahí", explicó Anna. La recomendación de la hija hacia la actriz fue "Metete ahí un poquito y después salite sola".

“Porque la cocina es un lugar de poder que la van a querer sacar. Y además, siendo Andrea del Boca, más de uno la iba a reconocer y sabíamos que había mucha diversidad con el tema de las edades”, argumentó.

La estrategia de “retirarse sola” es para evitar que otros participantes la utilicen para “subirse al ring” y ganar minutos de cámara con confrontaciones por la comida o el orden: “Entonces, ella cuando dice ‘no los voy a subir al ring’, justamente está todo fríamente calculado, loco”, concluyó.