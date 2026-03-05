Amerio será el nuevo procurador del Tesoro y Mahiques pidió la renuncia la cúpula de Justicia

Tras la asunción de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, el exviceministro de Justicia Sebastián Amerio será el nuevo procurador del Tesoro en reemplazo de Santiago Castro Videla, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

Además, Mahiques le pidió la renuncia al jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, así como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, planteó Mahiques en declaraciones a A24. También abogó por contar con “fiscales y jueces capacitados”.

El objetivo del flamante ministro es copar la cartera y las jurisdicciones que controla con funcionarios propios y leales.

Completar vacantes

Con Mahiques, el Gobierno volvió a insistir la necesidad de completar las más de 300 vacantes del Poder Judicial, pero no quiere dar pasos en falso en su misión y, primero, buscará consolidar en el Senado una mayoría que brinde la tranquilidad necesaria de que los candidatos que promueva no sean vetados por la mayoría de los legisladores que integran la Cámara alta.

Para la designación de jueces federales, que requieren mayoría absoluta, es decir 37 votos del Senado, se podría avanzar con mayor celeridad, acotan en Balcarce 50.

Los cambios

Mahiques asumió este jueves como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona; prestó juramento ante Milei en un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante la plana mayor del Gobierno libertario.

El ex funcionario judicial será secundado en la cartera por Santiago Viola, lugar que correspondía a Amerio.

Cerca de Mahiques señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que el verdadero nexo entre la administración libertaria y él fue Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados.