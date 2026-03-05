Salta consolida su conexión con Paraguay y analiza una nueva ruta aérea hacia Chile

La provincia de Salta continúa dando pasos para fortalecer su conectividad internacional. En una reunión de trabajo realizada en la capital salteña, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, mantuvo un encuentro con el CEO de Paranair, Jaime Cassola, donde se confirmó la continuidad del vuelo que une a la provincia con Asunción.

Durante el encuentro se destacó el buen desempeño de esta ruta aérea, considerada clave para fortalecer el intercambio turístico y comercial entre ambos destinos. En ese marco, también se analiza la posibilidad de sumar una frecuencia adicional, lo que permitiría pasar de dos a tres vuelos semanales.

“Para Salta la conectividad aérea es una herramienta estratégica de desarrollo. La continuidad de esta ruta con Asunción consolida un mercado muy importante para nuestra provincia y nos permite seguir fortaleciendo el intercambio turístico, cultural y comercial con Paraguay”, expresó Arancibia.

Posible conexión con Iquique

En paralelo, durante la reunión también se avanzó en el análisis de una posible conexión aérea con Iquique, en el norte chileno. En ese sentido, el área de Promoción del Ministerio, junto a cámaras del sector turístico, finalizó recientemente una campaña de posicionamiento del destino Provincia de Salta en esa ciudad, con el objetivo de consolidar el mercado chileno como emisor de visitantes.

La ministra de Turismo Manuela Arancibia y Jaime Cassola, el CEO de Paranair.

La eventual ruta permitiría contar con un vuelo regular durante todo el año entre ambas regiones, fortaleciendo el intercambio turístico y comercial. Al respecto, Cassola destacó el potencial del destino y el trabajo conjunto con el Gobierno provincial.

“La posibilidad de conectar Salta con el norte de Chile es una alternativa interesante que estamos evaluando. Creemos que existe un gran potencial turístico y comercial en esta integración regional”, expresó.

“Salta es un destino muy atractivo dentro de nuestra red y estamos muy conformes con el desempeño de la ruta con Asunción. Seguimos trabajando junto al Gobierno provincial para analizar oportunidades de crecimiento y explorar nuevas rutas aéreas que permitan ampliar la conectividad de la región”, señaló.

Corredor Bioceánico

La posible conexión adquiere además un valor estratégico en el marco del Corredor Bioceánico, ya que permitiría proyectar a Salta como un punto clave de integración regional y como puerta de vinculación con los puertos del Pacífico. Para la provincia, esto representa no solo nuevas oportunidades para el turismo internacional, sino también una alternativa logística para la salida de su oferta exportable hacia los mercados de Asia.