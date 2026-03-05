Mahiques asumió como nuevo ministro de Justicia, en lugar de Cúneo Libarona

El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques asumió este jueves como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Mahiques prestó juramento ante el presidente Javier Milei, en un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante la plana mayor del Gobierno libertario. El ex funcionario judicial será secundado en la cartera por Santiago Viola, lugar que correspondía a Sebastián Amerio.

Amerio, un funcionario de excelentes vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo, se enteró ayer en vivo de su salida del cargo. Cerca de Mahiques señalaron a NA que el verdadero nexo entre la administración libertaria y él fue Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados.

Ayer, Milei recibió por la mañana a Cúneo Libarona con el objetivo de resolver la interna por la conducción de la cartera tras de varios intentos del abogado por renunciar al cargo, lo que decantó en el nombramiento de Mahiques.

En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

Milei, Mahiques y Cúneo Libarona. Foto: Redes Sociales

“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.

Escasa presencia judicial y sobrepoblación de funcionarios

El Gobierno oficializó este jueves la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia en una ceremonia que contó con sobrepoblación de funcionarios y limitada presencia judicial.

Pese a provenir de una familia vinculada al Poder Judicial, las personalidades asistentes a la jura podían contarse con los dedos de las manos.

El abrazo entre Milei, Cúneo Libarona y Juan Mahiques. Foto: Redes Sociales

Del lado izquierdo del Salón Blanco se lo vio a Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del flamante funcionario. También estuvieron su esposa e hijos, sus hermanos Esteban, funcionario de la Cancillería y miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA, y el menor del clan, Ignacio, adjunto en la causa Vialidad contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

Según supo la Agencia Noticias Argetinas, la lista de invitados fue reducida y contó con la asistencia del integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ), Santiago Otamendi.

También se mostaron el fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal, Pablo Garcilazo, y el reemplazante de Mahiques como fiscal general porteño, Javier Martín López Zavaleta, hombres que responden políticamente al radical Daniel Angelici, ausente en la ceremonia.

Otras presencias

Como contrapunto, hubo una fuerte participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como protagonistas principal; incluso se acercó a fotografiarse con la flamante incorporación.

Funcionarios del Gobierno en la asunción de Mahiques. Foto: Presidencia

En su ingreso, la menor de los Milei saludó al asesor presidencial, Santiago Caputo, que siguió el breve acto de pie desde uno de los laterales del salón. Al término, el mandatario se acercó y se fundió en un intenso abrazo con su estrecho colaborador.

Distribuidos en el salón estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Mario Lugones (Salud); Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); Sandra Pettovello (Capital Humano). También, el saliente Mariano Cúneo Libarona. Los únicos ausentes fueron Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Carlos Presti (Defensa).

Asimismo, dieron el presente la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Ambiente y Turismo, Daniel Scioli, y el nuevo viceministro de Justicia, Santiago Viola.

El clan Menem completo, integrado por el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación, Eduardo “Lule” Menem; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Sharif Menem, también siguió la jura.