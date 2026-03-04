VIDEO. Polémica en Gran Hermano: viralizan video con un supuesto celular dentro de la casa

La casa de Gran Hermano “Generación Dorada” enfrenta una nueva polémica a tan solo 10 días de su inicio. Después de múltiples salidas e ingresos en la propiedad del “supremo”, ahora uno de los participantes habría logrado ingresar un celular para burlar el aislamiento.

un usuario en redes sociales grabó la transmisión oficial del reality y captó en la imagen un objeto similar a un dispositivo móvil.

El video, que ya se viralizó en redes sociales, muestra a los participantes Yanina Zilli y Franco Poggio, el nuevo líder de la semana, teniendo una conversación sobre lo que debería hacer con su beneficio. De fondo, se puede ver lo que parecería ser un celular.

Aunque en el propio video debaten sobre la idea de un celular dentro de la casa, las redes sociales sostuvieron que es casi imposible que un participante haya logrado burlar a la producción, aunque otros defienden que esta edición está llena de grises y flexibilizaciones con sus jugadores.

De hecho, también resurgió un clip donde un participante contaba que Gran Hermano le llamó la atención para que “no lo haga más”. Por otra parte, otros aseguran que es una luz de los reflectores.