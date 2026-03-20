Boca y su hoja de ruta en la Libertadores 2026: días y hora de todos los partidos de la fase regular

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La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ya tiene su calendario confirmado y marca un camino exigente para los equipos argentinos, con especial atención en Boca Juniors, que vuelve a la máxima competencia internacional luego de dos años.

El conjunto xeneize integrará el Grupo D y debutará en Chile frente a Universidad Católica. Luego tendrá su estreno como local en La Bombonera ante Barcelona de Ecuador, en un duelo clave para sus aspiraciones. El fixture le depara además cruces de alto voltaje ante Cruzeiro, tanto en Brasil como en Buenos Aires, en lo que asoma como la serie más determinante de la zona. Boca cerrará la fase nuevamente en casa frente al conjunto chileno, con la expectativa de definir su clasificación ante su gente.

El resto de los equipos argentinos también tendrá una agenda cargada y compleja. Estudiantes de La Plata deberá medirse con Flamengo en duelos exigentes, mientras que Rosario Central afrontará una zona pareja con Libertad e Independiente del Valle. Por su parte, Lanús tendrá compromisos en la altura boliviana ante Always Ready, un factor siempre determinante.

También se destacan los desafíos de Platense, que enfrentará a Corinthians y Peñarol, y de Independiente Rivadavia, que tendrá cruces ante Fluminense y Bolívar. En tanto, todos los equipos deberán afrontar largos viajes y condiciones adversas, desde la altura hasta climas tropicales, en una competencia que vuelve a exigir al máximo a los clubes argentinos.

Con este panorama, la Libertadores 2026 promete una fase de grupos intensa, con Boca como uno de los grandes protagonistas y con varios equipos argentinos buscando avanzar a los octavos de final en un torneo cada vez más competitivo.

A continuación, el fixture de los equipos argentinos

Fecha 1

Martes 7 de abril

Independiente Rivadavia (ARG) vs Bolívar (BOL)

📍 Mendoza – Estadio Malvinas Argentinas

🕒 19.00 (hora local)

Universidad Católica (CHI) vs Boca Juniors (ARG)

📍 Santiago – Claro Arena

🕒 21.30 (hora de Argentina)

Miércoles 8 de abril



Mirassol (BRA) vs Lanús (ARG)

📍 Mirassol - José Maria de Campos Maia

🕒 Hora: 19:00

Independiente Medellín (COL) vs Estudiantes LP (ARG)

📍 Medellín - Atanasio Girardot

🕒 HOra 21:00

Jueves 9 de abril

Rosario Central (ARG) vs Independiente del Valle (ECU)

📍Rosario – Gigante de Arroyito

🕒 19:00

Platense (ARG) vs Corinthians (BRA)

📍Vicente López - Ciudad de Vicente López

🕒 21:00

Fecha 2

Martes 14 de abril

Estudiantes LP (ARG) vs Cusco (PER)

📍 La Plata - UNO Jorge Luis Hirschi

🕒 19:00

Boca Juniors (ARG) vs Barcelona (ECU)

📍 Buenos Aires – La Bombonera

🕒 21:00

Miércoles 15 de abril

Libertad (PAR) vs Rosario Central (ARG)

📍 Asunción - La Huerta

🕒 19:00

Fluminense (BRA) vs Independiente Rivadavia (ARG)

📍 Río de Janeiro - Maracaná

🕒 21:30

Jueves 16 de abril

Lanús (ARG) vs Always Ready (BOL)

📍 Lanús - Ciudad de Lanús

🕒 19:00

Peñarol (URU) vs Platense (ARG)

📍 Montevideo - Campeón del Siglo

🕒 21:30

Fecha 3

Martes 28 de abril

Lanús (ARG) vs LDU Quito (ECU)

📍 Lanús - Ciudad de Lanús

🕒 19:00

Cruzeiro (BRA) vs Boca Juniors (ARG)

📍 Belo Horizonte - Mineirao

🕒 21:30

Universidad Central (VEN) vs Rosario Central (ARG)

📍 Caracas - Olímpico de la U.C.V.

🕒 21:00

Miércoles 29 de abril

Platense (ARG) vs Santa Fe (COL)

📍 Florida - Ciudad de Vicente López

🕒 19:00

Estudiantes LP (ARG) vs Flamengo (BRA)

📍 La Plata - UNO Jorge Luis Hirschi

🕒 21:30

Jueves 30 de abril

Independiente Rivadavia (ARG) vs Deportivo La Guaira (VEN)

📍 Mendoza

🕒 19:00

Fecha 4

Martes 5 de mayo

Rosario Central (ARG) vs Libertad (PAR)

📍 Rosario - Gigante de Arroyito

🕒 19:00

Barcelona (ECU) vs Boca Juniors (ARG)

📍 Guayaquil - Monumental Banco Pichincha

🕒 21:00

Always Ready (BOL) vs Lanús (ARG)

📍 El Alto - Municipal de Villa Ingenio

🕒 21:30

Miércoles 6 de mayo

Cusco (PER) vs Estudiantes LP (ARG)

📍 Cusco - Inca Garcilaso de la Vega

🕒 19:00

Independiente Rivadavia (ARG) vs Fluminense (BRA)

📍 Mendoza - Malvinas Argentinas

🕒 21:30

Jueves 7 de mayo

Platense (ARG) vs Peñarol (URU)

📍 Vicente López

🕒 19:00

Fecha 5

Martes 19 de mayo

Rosario Central (ARG) vs Universidad Central (VEN)

📍 Rosario - Gigante de Arroyito

🕒 19:00

Indep. Santa Fe (COL) vs Platense (ARG)

📍 Bogotá - Nemesio Camacho El Campín

🕒 21:00

Boca Juniors (ARG) vs Cruzeiro (BRA)

📍 Buenos Aires – La Bombonera

🕒 21:30

Miércoles 20 de mayo

L.D.U. Quito (ECU) vs Lanús (ARG)

📍 Quito - Rodrigo Paz Delgado

🕒 19:30

Flamengo (BRA) vs Estudiantes LP (ARG)

📍 Río de Janeiro - Maracaná

🕒 21:30

Jueves 21 de mayo

Deportivo La Guaira (VEN) vs Independiente Rivadavia (ARG)

📍 Caracas - Olímpico de la U.C.V.

🕒 18:00

Fecha 6

Martes 26 de mayo

Lanús (ARG) vs Mirassol (BRA)

📍 Lanús - Ciudad de Lanús

🕒 19:00

Estudiantes LP (ARG) vs Independiente Medellín (COL)

📍 La Plata - UNO Jorge Luis Hirschi

🕒 21:30

Miércoles 27 de mayo

Independiente del Valle (ECU) vs Rosario Central (ARG)

📍 Quito - Banco Guayaquil

🕒 19:00

Bolívar (BOL) vs Independiente Rivadavia (ARG)

📍 La Paz - Hernando Siles

🕒 21:30

Corinthians (BRA) vs Platense (ARG)

📍 São Paulo - Neo Química Arena

🕒 21:30

Jueves 28 de mayo

Boca Juniors (ARG) vs Universidad Católica (CHI)

📍 Buenos Aires – La Bombonera

🕒 21:30