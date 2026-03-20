La televisión de Irán difundió un video de Mojtaba Jamenei tras las especulaciones sobre su salud

En medio de la guerra en Medio Oriente y la duda sobre su estado de salud del Líder Supremo de Irán, la televisión iraní difundió por primera vez un video del ayatollah Mojtaba Khamenei, hijo del difunto e histórico gobernante Ali Khamenei, asesinado en los ataques israelo-estadounidenses en el primer día del conflicto.

Si bien la veracidad temporal de la grabación no fue aclarada por la transmisión oficial de la república islámica, el impacto radica en que es la primera imagen pública del líder desde que asumió sus funciones.

La incertidumbre sobre el destino de Jamenei se profundizó esta semana debido a la falta de certezas oficiales. Diversas versiones, que aún no han sido desmentidas por el régimen, sugieren que el líder habría sido evacuado de emergencia hacia Rusia por heridas en la pierna tras un ataque por parte de Estados Unidos e Israel en el que también causaron la muerte de su esposa e hijo.

El traslado se habría originado tras las presuntas heridas que el clérigo sufrió durante la ofensiva militar del pasado 28 de febrero.