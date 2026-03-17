Trump: la guerra acabará "pronto", pero no esta semana

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió ayer en que la guerra contra Irán terminará "pronto", aunque descartó la posibilidad de que concluya esta misma semana.

"No lo creo (que la guerra termine esta semana), pero será pronto. No pasará mucho tiempo antes de que tengamos un mundo mucho más seguro", respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por la prensa sobre la duración del conflicto.

Trump aseguró, sin embargo, que desde el comienzo de la operación bautizada por el Pentágono como 'Furia Épica', iniciada el pasado 28 de febrero, EEUU ha acabado con la armada, la fuerza aérea y hasta el liderazgo iraní.

"En tan solo dos semanas, los hemos diezmado. Ya no tienen armada; ya no tienen fuerza aérea. No tienen liderazgo. Su cúpula dirigente ha desaparecido", subrayó en una breve entrevista con el medio digital Axios.

El presidente, quien insistió en la necesidad de la ofensiva para evitar que Teherán desarrolle un arma nuclear, dijo que la operación "ha evitado una tercera guerra mundial".

"Yo tenía la obligación de hacer esto. No quería hacerlo. De no haber actuado nosotros, se habría desatado una guerra de la que no habría quedado absolutamente nada", argumentó.

La Administración de Trump sostiene que el objetivo de la ofensiva es destruir el programa iraní de misiles y sus capacidades para fabricar un arma nuclear, pero no ha ofrecido un cronograma claro ni la duración que puede tener el conflicto, que inicialmente dijeron que se extendería entre cuatro y cinco semanas.

El líder iraní

Ayer Trump, afirmó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

"No lo hemos visto en absoluto. Así que, no sabemos si está muerto o no", dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jamenei, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como líder supremo.

Reproche a sus aliados; la UE se desmarca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprochó ayer la falta de "entusiasmo" con la que sus aliados han reaccionado a su propuesta de formar una coalición militar para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, especialmente por parte de los europeos, quienes le han trasladado que la guerra de Irán no es su guerra.

"Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo es importante para mí", declaró en la Casa Blanca.

Trump no quiso enumerar los países que le han mostrado su respaldo ni los que lo han "decepcionado", pero cargó contra la Alianza Atlántica: "El problema con la OTAN es que siempre estaremos ahí para ellos, pero ellos nunca estarán ahí para nosotros", afirmó.

En tanto, la Unión Europea lanzó un firme posicionamiento desde Bruselas en contra a la probabilidad de ampliar el mandato de su misión naval en el estrecho de Ormuz, e instaron a rebajar las tensiones en la zona.

"Esta no es la guerra de Europa", indicó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa.