Ladrones entraron por el techo a un comercio de Metán que ya sufrió 41 robos: hay dos mujeres detenidas

Un querido comerciante de Metán sufrió en la madrugada de hoy el robo número 41 en 34 años, en su quiosco que se encuentra ubicado en la plaza General Güemes, en el barrio Doc-Banc (Docente-Bancario).

Los ladrones ingresaron levantando chapas y rompieron el cielorraso, dejando un orificio de alrededor de un metro de largo por un metro de ancho. Provocaron daños en el pequeño negocio y se llevaron todos los cigarrillos y los encendedores, galletas, alfajores, helados y golosinas, entre otras cosas.

El robo fue descubierto en la mañana de hoy por el comerciante, Jaime Brizuela Zapata, quien se sorprendió al observar el desorden y el “boquete” en el techo.

“Estoy tratando de limpiar y ordenar todo esto y estoy viendo los faltantes. Es impresionante como rompieron el techo. Ahora tengo que comprar las chapas y la placa de durlock para dejar esto en condiciones”, dijo Brizuela.

“Yo sigo adelante trabajando a pesar de todos los robos que he sufrido en este lugar. Los vecinos de este barrio estamos indignados por la venta y el consumo de estupefacientes que hay en esta zona oeste de Metán, lo que es realmente preocupante e inseguro”, destacó.

“Detuvieron a dos mujeres que hicieron de “campana”

En la mañana de hoy efectivos de la Policía de la provincia detuvieron en el barrio Doc-Banc a dos mujeres que habrían actuado haciendo de “campana” durante el robo.

Los vecinos del sector colaboraron con los uniformados. “Las mujeres se resistieron y tuvieron que llamar a policías femeninas”, dijo una vecina del barrio.

Ahora la Policía busca a los dos ladrones que ingresaron a robar al comercio de Jaime por el techo. En ese sentido se supo que ya los tendrían identificados.

Con respecto a los 41 robos que va sufriendo ese comerciante en 34 años de actividad desde la Comisaría 1 dijeron que la mayoría fueron esclarecidos y en los procedimientos hubo detenciones.

Hasta el 2022 el quiosco era de madera y fue construido de material. Le colocaron rejas en las ventanas, una puerta de un grosor considerable y un sistema seguro de cerraduras.

El almacén de ramos generales está justamente en la plaza y da hacia la calle Güemes. "Tuve que hacer la construcción de material con mucho esfuerzo para buscar mayor seguridad. Pude construir y yo creía que esto se iba a terminar, pero vuelven a entrar. En uno de los robos anteriores rompieron la puerta que se había reforzado”, destacó Brizuela.



