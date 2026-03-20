Dav Martens rompió el silencio y su mensaje profundiza la grieta entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

En los últimos días salió a la luz algo que ya se venía especulando: Tini Stoessel y Emilia Mernes habrían terminado su amistad. Todo comenzó cuando la intérprete de Cupido dejó de seguir a la cantante y levantó más sospechas de un posible conflicto. Ahora, apareció en escena el estilista Dav Martens, quien fue mencionado por Yanina Latorre al contar los motivos de la pelea entre ellas.

Martens, el hombre detrás de los looks más icónicos de la última década en la industria, decidió hablar. En medio de un clima enrarecido donde los "unfollow" y los silencios dicen más que las palabras, su descargo no hizo más que ponerle nombre y apellido a una interna que ya es imposible de ocultar.

Para entender el peso de sus palabras, primero hay que definir quién es Dav Martens. No es solo un estilista; es el arquitecto visual que acompañó a Tini Stoessel en su metamorfosis de ídolo infantil a estrella global. Durante años, Martens fue la sombra de "La Triple T", el encargado de pulir cada detalle estético que la llevó a las portadas del mundo. Su fidelidad parecía inquebrantable, hasta que el mapa de lealtades comenzó a redibujarse.

El conflicto, que hoy domina la agenda del espectáculo, tiene sus raíces en un movimiento de equipos técnicos. Durante el reciente parate profesional de Tini, gran parte de su "círculo de hierro" —maquilladores, bailarines y el propio Martens— migró hacia el campamento de Emilia Mernes. Lo que en principio parecía una transición laboral lógica por agenda, se transformó en una herida abierta cuando Tini intentó retomar su actividad y se encontró con que su estructura de confianza ya tenía nueva dueña.

El mensaje de la discordia: "Orgulloso de elegir"

La polémica alcanzó su punto de ebullición cuando Martens utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un dardo teledirigido. "Orgulloso de elegir donde quiero estar", escribió el estilista, acompañando el texto con la canción "A 1000 km" de Emilia Mernes. La elección del tema no fue azarosa: es una de las baladas más íntimas de la cantante entrerriana, lo que le otorgó al posteo una carga emocional que los fanáticos de Tini interpretaron como una traición abierta.

Este gesto público de Martens llega justo después de que Tini Stoessel decidiera dejar de seguir a Emilia en redes sociales. El gesto de "La Triple T" fue el primer movimiento oficial de esta guerra fría. Según fuentes cercanas al entorno de la cantante, el enojo no radicaría en el éxito de su colega, sino en lo que ella considera una "falta de códigos" al haber absorbido a todo su equipo de trabajo sin mediar comunicación alguna.

La situación escaló a tal punto que la "grieta" ya afecta a otras celebridades. Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, figuras que siempre orbitaron cerca de Tini, también habrían tomado partido dejando de seguir a la intérprete de "La_Original.mp3". Lo que comenzó como un problema de recursos humanos en una productora se convirtió en un pleito de pertenencia donde los gestos digitales son las únicas pruebas del conflicto.

Dav Martens, al trabajar hoy de forma exclusiva para la gira de Emilia, se convirtió en el trofeo de esta disputa. Su capacidad para crear tendencias es vital para el posicionamiento internacional de Mernes, quien atraviesa su mejor momento profesional. Sin embargo, para los seguidores de Stoessel, la actitud de Martens es vista como el desplante final de alguien que le debe gran parte de su renombre a la confianza que Tini depositó en él desde el comienzo de su carrera.

El silencio de las protagonistas

Mientras el estilista marca territorio, tanto Tini como Emilia han optado por el silencio sepulcral ante los micrófonos. Mernes sigue enfocada en su gira récord, evitando cualquier mención que pueda empañar su presente dorado. Por su parte, Stoessel se mantiene recluida en su proceso creativo, dejando que sean sus acciones en Instagram las que hablen por ella. La tensión es palpable y los equipos de ambas evitan cruzarse en eventos de la industria.

La polémica pone sobre la mesa un debate recurrente en el mundo del espectáculo: la propiedad de los equipos creativos. ¿Son los colaboradores libres de migrar hacia la competencia o existe una ética no escrita entre colegas de primer nivel? Para el entorno de Tini, la respuesta es clara y tiene sabor a decepción. Para el equipo de Emilia, se trata simplemente de profesionalismo y de elegir a los mejores para el show más ambicioso del momento.

El futuro de esta relación parece estar lejos de la reconciliación. Con la confirmación de Martens de que se siente "orgulloso" de su elección, se cierran las puertas a un posible retorno al equipo de Stoessel. La industria observa con atención cómo este recambio de piezas afectará la estética de las próximas producciones de ambas artistas, en un mercado donde la imagen es tan importante como la música.