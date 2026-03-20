Más allá de la cancha: el Trabajo Social Deportivo como nueva dimensión del deporte

El deporte ya no se juega únicamente en la cancha. Hoy, cada vez más instituciones entienden que detrás de un buen rendimiento hay mucho más que entrenamiento: las historias personales, los contextos sociales y las diferentes realidades influyen tanto como cualquier preparación física.

En este escenario, el Trabajo Social Deportivo emerge como una disciplina clave que propone mirar al deportista de manera integral. Alimentación, vínculos familiares, salud emocional y condiciones de vida dejan de ser factores secundarios para convertirse en pilares del desarrollo deportivo.

“El deportista, ante todo, es una persona, un sujeto de derechos. Para que tenga un buen rendimiento, es necesario que todo su contexto también esté preparado”, explica la Lic. Dulce Guantay, trabajadora social especializada en el ámbito deportivo.

Desde su experiencia, destaca que uno de los ejes centrales es “acompañar al deportista en la construcción de su proyecto de vida”, y así contribuir a que su desarrollo personal no quede relegado frente a las exigencias competitivas.

En esa misma línea, el entorno cercano aparece como un actor determinante. “La familia es el equipo de los jugadores dentro y fuera de la cancha”, señala Guantay, quien subraya el impacto que tiene el acompañamiento emocional en la seguridad y el desempeño.

Desde lo institucional, el Lic. Raúl María Salas, director de la Diplomatura en Trabajo Social Deportivo de UCASAL, insiste en que esta perspectiva no es un complemento, sino una dimensión central: “Pensar lo social en el deporte es dejar de mirar solo los resultados, las estadísticas o el rendimiento físico para entender que detrás de cada deportista hay una persona, una historia, un contexto”, reflexiona.

En este sentido, el especialista en ámbito deportivo asegura que “lo social no es lo accesorio, sino el entramado invisible que sostiene, potencia o, en ocasiones, vulnera el recorrido de quienes hacen deporte. Cuando intervenimos en lo social, buscamos mejorar el bienestar del deportista para que también pueda jugar mejor y desarrollarse plenamente”.

Con más de una década de experiencia en clubes y selecciones, Salas impulsa la consolidación del campo como un espacio profesional en crecimiento. En ese marco, la diplomatura busca articular marcos teóricos, herramientas prácticas y experiencias reales, que permitan a los estudiantes desenvolverse tanto en el acompañamiento individual como en la mejora institucional.

“No se trata solo de asistir o resolver conflictos, sino de crear condiciones para que las trayectorias deportivas sean también espacios de crecimiento personal, desarrollo emocional y construcción de vínculos saludables”, explica. Además, el director destaca la capacidad transformadora del enfoque: “Queremos formar agentes de cambio que puedan transformar las lógicas del deporte desde adentro, para que este sea más justo, más humano y más potente”.

Así, el Trabajo Social Deportivo se posiciona como una de las tendencias más relevantes del presente: una mirada que no solo mejora el rendimiento, sino que redefine el sentido mismo de hacer deporte. A través de su diplomatura, UCASAL apuesta a formar profesionales capaces de intervenir de manera crítica, ética y comprometida en un campo que crece y se legitima como espacio estratégico de transformación social.

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