Funciona a pleno la Feria del Milagro en el parque San Martín y ofrece diferentes atractivos

La tradicional Feria del Milagro se encuentra funcionando a pleno, desde ayer, en el parque San Martín, donde salteños, turistas y peregrinos pueden encontrarse con diferentes atractivos que ofrece la Municipalidad.

La feria funcionará hasta el 15 de septiembre, todos los días de 10 a 22 hs. Se espera una gran concurrencia de personas, las cuales podrán pasear por el lugar y visitar los más de 650 puestos.

Las 7 plazas del parque se encuentran repletas de emprendedores, en donde, los visitantes, encontrará: artesanías en cuero, madera, platería, juguetes, ropa, calzados, masas regionales, pastelería, accesorios, marroquinería, bijouterie, lencería, accesorios para mascotas, productos de librería y más.

“Estamos trabajando fuertemente para que la feria, al igual que el año pasado, sea un éxito. Los emprendedores están felices porque tienen la oportunidad de ofrecer sus productos a un gran número de gente. Vamos a estar atentos a todos los detalles para solucionar cualquier eventualidad que se presente”, dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Además, estarán disponibles diferentes servicios municipales (en la plaza E) como el Móvil de Licencia, que atenderá el sábado, domingo y lunes de 12 a 22 hs. Mientras que el Móvil Odontológico prestará servicios hasta el domingo 14 de 8 a 13. También habrá enfermeros y podólogos para atender a quienes lo necesiten, los días: 12, 13 y 14 de 17 a 21 horas.

También, una plaza la G de calle San Martín entre Lavalle y Santa Fe y Urquiza, donde está el enrejado del parque, es exclusiva para la gastronomía. Allí se ubican 100 puestos de gran diversidad: platos típicos, comida rápida y árabe, habrá shows, pantallas, y un patio gastronómico.

Por otra parte, en la plaza D, que queda entre Santa Fe, Mendoza y San Juan, es para los niños, quienes tienen juegos para pasar el día y disfrutar de una linda jornada.

La feria, además contará todos los días con:

+ Pantallas gigantes que transmitirán en vivo, la llegada de peregrinos, procesión y renovación del Pacto de Fidelidad

+ Espacios institucionales donde se habrá servicios municipales como el Móvil de licencias de conducir, Móvil Odontológico, también habrá atención oftalmológica y servicios del área de bienestar animal

+ Cobertura de salud mediante la presencia de Cruz Roja coordinada por Samec, enfermeros en las plazas

+ Patrullajes y asistencia permanente de Protección Ciudadana

+ Refuerzo de luminarias, bajadas de electricidad supervisadas

+ Refuerzo de presencia policial, baños químicos, refuerzo de limpieza

+ Presencia permanente de inspectores municipales

Se trata de la feria más grande de la provincia, por lo cual las reglas de funcionamiento son estrictas con el fin de cuidar el emblemático parque San Martín y propiciar un espacio seguro, ordenado y equilibrado.

Desde la Municipalidad remarcaron que el espacio quedará limpio y despejado el 15 al finalizar la celebración religiosa.