26°
15 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Milagro en Salta: así salió la Virgen del Milagro de la Catedral

Miles de personas caminan por las calles de Salta en procesión, en honor al Señor y la Virgen del Milagro.
Lunes, 15 de septiembre de 2025 16:18
Fotos: Javier Rueda
Con pañuelos blancos en el aire, cientos de salteños y turistas recibieron a la Virgen del Milagro, que salió en procesión y ya está rumbo al parque 20 de Febrero para la renovación del Pacto de Fidelidad.

