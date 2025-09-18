Sábado de fiesta en el paseo ex Palúdica

Este sábado, la ciudad de Salta tendrá un nuevo punto de encuentro para el arte y la cultura. Se trata del Paseo Ex Palúdica, que reabre sus puertas tras un proceso de recuperación y puesta en valor, con una jornada de actividades pensadas para toda la familia y con entrada libre y gratuita.

El evento comenzará a las 18.30 horas con la recepción y música ambiente a cargo de Circo Aruna, que ofrecerá un espectáculo circense para dar la bienvenida a los vecinos y visitantes.

A las 19.15 será el turno de “The Beatles” – Orquesta Infanto Juvenil (dirigida por Carolina Pineda), que interpretará clásicos de la legendaria banda británica en versión orquestal.

Más tarde, a las 20, se presentará el show central de Estefi Niewolski & Seba Guaymas Celeb, artistas salteños que combinan música y puesta escénica.

El cierre del evento está previsto para las 21 con un acto que celebrará la reapertura de este espacio histórico renovado.

El Paseo Ex Palúdica, ubicado en la zona norte de la ciudad, busca consolidarse como un lugar de encuentro, creación y difusión para artistas locales y visitantes. La Municipalidad de Salta invitó a toda la comunidad a acercarse y disfrutar de esta propuesta cultural gratuita.