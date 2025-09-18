Feroz ataque contra una mujer en Orán y macabro hallazgo de dos cuerpos

Los vecinos de San Ramón de la Nueva Orán siguen inmersos en un escenario de violencia constante, hechos con ataques extremos donde el saldo no es otro que la muerte. El martes por la mañana, una mujer se salvó de milagro luego de recibir una balacera. Mientras que ese mismo día, pero a la noche, los cuerpos de dos jóvenes -habrían sido pareja- fueron hallados en un descampado.

Sobre el último de los hechos, el fallecimiento de una pareja, las primeras hipótesis surgidas del estremecedor hallazgo señalan que ambos cadáveres tenían signos de ahorcamiento, al menos así lo confirmó el comisario norteño Alfredo Santos, del distrito de Prevención 2.

Los cuerpos fueron encontrados por un vecino quien inmediatamente alerto al Sistema de Emergencias 911. Estaban en la calle Córdoba al final, a metros de una cancha denominada Guachana. "El llamado telefónico alertó acerca del hallazgo de dos cuerpos sin vida en un descampado", afirmaron fuentes policiales.

Una dotación de efectivos se trasladó hasta el lugar donde constataron la muerte de una mujer, quien hasta el cierre de esta edición no había sido identificada, solo que tenía 22 años, y uno hombre de unos 25 años. Al lugar llegaron investigadores de la Policía de Salta y peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Según trascendió, cuando los uniformados llegaron al lugar del hecho el cuerpo de la joven se encontraba tendido en el piso, mientras que el del hombre colgaba de un árbol. "Ambos cuerpos presentan signos de ahorcamiento", relató el comisario Santos a medios locales.

En la ruta 50

A la Brigada de Investigaciones de Orán le asignaron la tarea de buscar quiénes y por qué abrieron fuego contra un Peugeot que era conducido por una mujer, acompañada por un hombre, sería su pareja. El hecho ocurrió el martes por la mañana, sobre la ruta nacional 50, en Orán.

Por motivos que todavía no se conocen, mientras la mujer circulaba sobre la mencionada ruta observó que una camioneta la seguía, al llegar al arroyo Zenta decidió acelerar para perder de vista a sus presuntos perseguidores. A partir de ese momento se abrió una tremenda persecución que terminó en una feroz balacera desde la camioneta hacia el auto de la mujer.

Al menos ocho fueron las detonaciones, según testigos, de las cuales siete impactaron en el vehículo de menor porte. De acuerdo a fuentes vinculadas al caso, la mujer sufrió heridas de bala y tuvo que ser trasladada al hospital San Vicente de Paul, donde horas después recibió el alta médica y no radicó denuncia alguna. Otro complejo hecho que se investiga, otra causa que abre varios interrogantes.